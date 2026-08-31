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Светлината замества тока в изчисленията или как в Германия пуснаха иновативен фотонен процесор

Светлината замества тока в изчисленията или как в Германия пуснаха иновативен фотонен процесор

31 Август, 2026 15:30 393 1

  • фотонен процесор-
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  • технологии

Хибридната архитектура съчетава оптичен ускорител с класически силициеви чипове за постигане на драстично по-ниска консумация на енергия при задачи с изкуствен интелект

Светлината замества тока в изчисленията или как в Германия пуснаха иновативен фотонен процесор - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Учени от Технологичния институт в Карлсруе стартираха практически изследвания на нов клас високопроизводителна изчислителна платформа, базирана на фотонен процесор. Системата използва разработките на германската компания Q.ANT и залага на светлинни сигнали вместо на традиционен електрически ток в транзисторите. Вместо да замени изцяло познатата микроелектроника, новото устройство функционира като специализиран оптичен ускорител в рамките на хибридна архитектура, работеща съвместно с конвенционалните централни и графични процесори.

Принципът на действие разчита на преобразуване на цифровите данни в параметри на светлинната вълна, като фаза и амплитуда. Процесът се управлява чрез интегрирана фотонна схема с оптични вълноводи и интерферометри, където светлинните лъчи се застъпват и изпълняват необходимите математически операции пряко по време на преминаването си. Тази физическа интерференция е изключително ефективна при матричните изчисления, които формират основата на невронните мрежи и алгоритмите за изкуствен интелект.

Основното предимство на технологията се изразява в паралелната обработка на масиви от данни и драстичното намаляване на нуждата от енергоемко прехвърляне на информация между паметта и изчислителните ядра. Според първоначалните разчети фотонният чип може да осигури до 30 пъти по-висока енергийна ефективност при специфични изчисления спрямо стандартните силициеви компоненти. Тестовете в реална среда тепърва ще определят оптималното разпределение на задачите между оптичните и електронните модули, като в бъдеще се планира добавянето и на нелинейни светлинни трансформации.


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