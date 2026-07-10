Създадена е слънчева клетка с рекордна ефективност

Край на ерата на тромавите, тежки и неефективни слънчеви панели, които сме свикнали да виждаме по покривите! Светото семейство на възобновяемата енергия има нов технологичен крал. Изследователи от Германия току-що направиха гигантска крачка напред към бъдещето на чистата енергия, поставяйки нов, официално сертифициран световен рекорд за ефективност при така наречените тандемни слънчеви клетки. Този пробив обещава да промени из основи начина, по който черпим сила от слънцето, правейки технологията по-евтина, по-гъвкава и несравнимо по-продуктивна.

Германският екип успя да създаде впечатляващ прототип с голяма площ от 1081 cm², който постигна сертифицирана ефективност от цели 25.5%. На пръв поглед цифрата може да не ви се струва космическа, но в света на фотоволтаиците това е истинско земетресение, което буквално изхвърли в историята миналогодишния рекорд от 24.6%. Тайната на този грандиозен успех се крие в "умната" двуслойна архитектура на клетката. Горният модул е изработен от перовскит – материалът-чудо на модерната наука, който улавя и преработва високоенергийната синя светлина. Точно под него е разположен долен слой от специално съединение на мед, индий, галий и селен (известно в индустрията като CIGSe). Неговата задача е да абсорбира останалата част от спектъра – червените и инфрачервените лъчи. Чрез драстично подобряване на вътрешното покритие, учените са успели да сведат топлинните и енергийните загуби до абсолютния минимум.

Истинският коз на тази технология обаче не е само в сухите цифри, а в нейната невероятна практичност. За разлика от стандартния силиций, тези иновативни тънкослойни елементи са изключително гъвкави. Това означава, че те могат безпроблемно да се монтират върху извити повърхности, да се вграждат директно в прозорците на модерните сгради или да се интегрират в покривите на бъдещите електромобили, захранвайки ги директно по време на път. Потенциалът е чудовищен. По време на лабораторните изпитания подобрените версии на прототипа вече докоснаха зашеметяващите 27.5% ефективност, а мини-модул с площ от 2.25 cm² доказа стабилност на системата с 19.7%. Германските инженери вече гледат смело напред, като следващата голяма цел е преминаването на психологическата граница от 30%. Успеят ли, енергийният преход ще стане необратим.