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Създадена е слънчева клетка с рекордна ефективност

Създадена е слънчева клетка с рекордна ефективност

10 Юли, 2026 11:40 1 355 12

  • слънчева клетка-
  • ефективност-
  • технологии

Новаторските тандемни модули от перовскит и CIGSe обещават да превърнат прозорците на домовете ни и покривите на колите в мощни генератори на ток

Създадена е слънчева клетка с рекордна ефективност - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Край на ерата на тромавите, тежки и неефективни слънчеви панели, които сме свикнали да виждаме по покривите! Светото семейство на възобновяемата енергия има нов технологичен крал. Изследователи от Германия току-що направиха гигантска крачка напред към бъдещето на чистата енергия, поставяйки нов, официално сертифициран световен рекорд за ефективност при така наречените тандемни слънчеви клетки. Този пробив обещава да промени из основи начина, по който черпим сила от слънцето, правейки технологията по-евтина, по-гъвкава и несравнимо по-продуктивна.

Германският екип успя да създаде впечатляващ прототип с голяма площ от 1081 cm², който постигна сертифицирана ефективност от цели 25.5%. На пръв поглед цифрата може да не ви се струва космическа, но в света на фотоволтаиците това е истинско земетресение, което буквално изхвърли в историята миналогодишния рекорд от 24.6%. Тайната на този грандиозен успех се крие в "умната" двуслойна архитектура на клетката. Горният модул е изработен от перовскит – материалът-чудо на модерната наука, който улавя и преработва високоенергийната синя светлина. Точно под него е разположен долен слой от специално съединение на мед, индий, галий и селен (известно в индустрията като CIGSe). Неговата задача е да абсорбира останалата част от спектъра – червените и инфрачервените лъчи. Чрез драстично подобряване на вътрешното покритие, учените са успели да сведат топлинните и енергийните загуби до абсолютния минимум.

Истинският коз на тази технология обаче не е само в сухите цифри, а в нейната невероятна практичност. За разлика от стандартния силиций, тези иновативни тънкослойни елементи са изключително гъвкави. Това означава, че те могат безпроблемно да се монтират върху извити повърхности, да се вграждат директно в прозорците на модерните сгради или да се интегрират в покривите на бъдещите електромобили, захранвайки ги директно по време на път. Потенциалът е чудовищен. По време на лабораторните изпитания подобрените версии на прототипа вече докоснаха зашеметяващите 27.5% ефективност, а мини-модул с площ от 2.25 cm² доказа стабилност на системата с 19.7%. Германските инженери вече гледат смело напред, като следващата голяма цел е преминаването на психологическата граница от 30%. Успеят ли, енергийният преход ще стане необратим.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле - леле ! 🤔

    12 8 Отговор
    " обещават да превърнат прозорците на домовете ни и покривите на колите в мощни генератори на ток " ? Да живееш в генератор на ток ? Абсолютно НЕ , благодаря !

    Коментиран от #3

    11:46 10.07.2026

  • 2 Фют

    3 1 Отговор
    Хихихи...
    Тъй, тъй нито един дявол не трябва да бъде изнудван да плаща скъпо за каквото и да било.

    11:50 10.07.2026

  • 3 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Леле - леле ! 🤔":

    Мен ми стига да си "облека" външното тяло на климатика, примерно и навеса на терасата.

    11:52 10.07.2026

  • 4 А НАШИТЕ

    3 15 Отговор
    ЩЕЛИ ДА СТРОЯТ АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ДО 2035 ГОДИНА..НЕАДЕКВАТНИ ...

    Коментиран от #9

    11:57 10.07.2026

  • 5 Иван

    8 1 Отговор
    Технологични новини по краварски модел . След два месеца ще се окаже пълна измама

    12:05 10.07.2026

  • 6 Иван

    3 4 Отговор
    Китайците отдавна са на 35 процента ефективност

    12:08 10.07.2026

  • 7 Реалист

    1 1 Отговор
    Ще е много яко ако такива високопроизводителни панели ги сложат на електромобили. Само да са и издържливи във времето.

    12:10 10.07.2026

  • 8 Тинтири минтири

    7 2 Отговор
    Страшна революция.....няма що.....от 24,6 процента швабите вдигнали на 25, 5 процента ефективността....китайците отдавна минаха тези показатели и имат 28 процента с монокристали.

    Но всичко това е само на теория и в лабораторни условия, напрактика никой не може да мине 20 процента.

    12:10 10.07.2026

  • 9 Хмммм,

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "А НАШИТЕ":

    Не ги слушай какво говорят, а гледай какво вършат. Целта е да има мотиви да теглят огромни суми от бюджета без да правят нищо и после да ни разправят че няма пари. Ако беше надеждна и ефективна тази АЕЦ щяха да я построят още Тодор Живков и Брежнев. Досега са похарчени (по точно усвоени) няколко пъти по големи суми от първоначално предвидената до самото завършване, а няма нищо свършено. Още колко ще трябва да плаща данъкоплатеца докато се осъзнае, че плаща на едни хора да не работят не знам.

    12:16 10.07.2026

  • 10 Поръсен с джоджен

    2 2 Отговор
    Поредното обещание тип : "ти дай пари сега, пък ша видим"

    12:28 10.07.2026

  • 11 ...

    8 0 Отговор
    Единствената полза от по-високо КПД на фотоволтаичните панели е спестяване на място, което в случая е незначително. Много по важен е показателят цена на Ват Пик. Ако повишаване на КПД-то с един процент, прави цената на произведен ват по-висока с повече от 1%, целият "успех" е напълно безсмислен и необоснован икономически.

    12:38 10.07.2026

  • 12 Фотосинтеза

    0 0 Отговор
    Нарича се листо от мушкато.

    12:57 10.07.2026