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Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Пещера и Батак

Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Пещера и Батак

4 Септември, 2026 12:10 405 3

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Домакинствата, чието основно и единствено жилище е увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа в размер на 1550 евро

Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Пещера и Батак - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започна изплащането на помощите за пострадалите от проливните дъждове в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече е отпуснала еднократна помощ в размер до 1171 евро на 20 семейства. Общо 14 са отпуснатите помощи на пострадали домакинства в Батак, а шест – в Струмяни и Илинденци.

До момента социалните работници са извършили 136 обхода в засегнатите райони. При посещенията на място са предоставени 102 заявления-декларации, а служителите на АСП са консултирали хората в домовете им.

Еднократната помощ в размер до 1171 евро е един от трите вида подкрепа, които се предоставят по линия на Министерството на труда и социалната политика.

Домакинствата, чието основно и единствено жилище е увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа в размер на 1550 евро. Предвидена е и помощ до 1300 евро от фонд „Социална закрила“ към МТСП за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Задължително условие е засегнатото жилище да е законно построено и обитавано, а кандидатът да е кандидатствал или да е бил одобрен за първата помощ от 1171 евро.

Приемът на документи продължава. Заявленията се обработват в максимално кратки срокове, за да достигне подкрепата възможно най-бързо до пострадалите домакинства.

Паралелно с финансовата подкрепа, Министерството на труда и социалната политика съдейства за отстраняване на щетите от наводненията. В пострадалите общини са наети безработни, които помагат за почистването на улиците и ключови обществени обекти. Възнагражденията им са осигурени по проект „Заетост без бариери“, който се финансира от европейската програма „Развитие на човешките ресурси“. Най-много безработни за отстраняване на щетите от наводненията са наети в Батак – 17 общи работници. Има наети безработни и в Пещера – петима работници, и Струмяни – 10 работници. Нуждата от определен брой общи работници се заявява от съответната община към Бюрото по труда, откъдето насочват безработните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    12 000 евро помощ за Струмяни а посещението на Румен Радев в Струмяни струва 60 000 евро.

    Коментиран от #3

    12:15 04.09.2026

  • 2 С Тия Пари !

    2 0 Отговор
    Само Прозорците !

    Неможеш !

    Смени !

    12:19 04.09.2026

  • 3 Д О О

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ало, екозащитничката личен счетоводител ли си на Премиера на България?
    Много мошеници се крият пред портретите на Левски и Ботев.
    Гнусно е!

    13:00 04.09.2026

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