Apple подготвя нов iMac с 2-нанометров процесор

Американският гигант Apple се готви да прекъсне двугодишното си затишие при десктоп компютрите „всичко в едно“ (all-in-one) и да представи дългочакано обновяване на линията iMac преди края на настоящата година. По информация на технологичния аналитик Марк Гърман от Bloomberg, предстоящата премиера ще отбележи директен двоен скок в поколенията чипове – преминавайки през пропускането на сериите M2 и M5, за да дебютира направо с революционния процесор M6, изграден по авангардния 2-нанометров литографски процес.

Новият iMac ще заложи на технологичен скок „под капака“, запазвайки познатия 24-инчов силует, но с освежена цветова палитра на корпуса. От компанията от Купертино продължават да избягват пускането на вариации с по-голям екран, като за професионалните потребители, търсещи повече работна площ, се предлага разчитане на конфигурации между Mac Studio или Mac mini, съчетани с външния моноблок Studio Display. Визуалната промяна ще бъде насочена към палитрата от нюанси, актуализирайки наличните седем тоналности.

Дебютът на новия компютър ще бъде ключов елемент от мащабната есенна офанзива на марката за превъоръжаване на хардуерната серия Mac. Наред с него се очаква премиерата на базовия 14-инчов MacBook Pro с чип M6, версии с хибридни сензорни Tandem OLED дисплеи, както и по-мощните работни станции Mac Studio, разчитащи на чипове M5 Max и M5 Ultra. Интересен стратегически ход при силициевата архитектура е решението на Apple да прескочи разработките на междинните M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra, насочвайки инженеринговия ресурс директно към бързия преход към следващото семейство M7.