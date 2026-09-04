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Сангаре аут за Лига Европа

Сангаре аут за Лига Европа

4 Септември, 2026 11:59 562 0

  • мустафа сангаре-
  • футбол-
  • лига европа-
  • левски

Извън състава са още лекуващите контузии Оливер Камдем и Радослав Кирилов

Сангаре аут за Лига Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски - Мустафа Сангаре, остана извън избраниците на треньора Хулио Веласкес за мачовете в основната фаза на Лига Европа. Малиецът, който лекува контузия, но се очаква скоро да бъде готов за игра, не попадна сред картотекираните играчи на шампионите.

Извън състава са още лекуващите контузии Оливер Камдем и Радослав Кирилов. От УЕФА все още не са публикували списък В на Левски, където най-вероятно са юношите Огнян Владимиров и Стивън Стоянчов.

Ето състава на Левски за Лига Европа:

Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов;

Защитници: 2. Хевертон, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров;

Халфове: 8. Марко Груич, 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 22. Мазир Сула, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас;

Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо.


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