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Honda и Nissan сключиха изненадващо партньорство

Honda и Nissan сключиха изненадващо партньорство

5 Септември, 2026 11:30 587 0

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Двете компании работят над общ софтуер

Honda и Nissan сключиха изненадващо партньорство - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. сключиха историческо споразумение за съвместно разработване с цел стандартизиране на основните електронни блокове за управление (ECU) и операционния софтуер за своите автомобили от ново поколение, дефинирани чрез софтуер (SDV). Планирано да бъде внедрено в бъдещите серийни модели, започвайки от финансовата 2029 година, общата технологична основа ще обхваща централизиран изчислителен хардуер, зонални ECU, операционни системи в превозните средства и основен софтуер за управление на превозните средства в глобалните продуктови гами на двете марки.

Стратегическият съюз представлява първото голямо техническо сближаване между двата японски производствени гиганта, след като преговорите за корпоративно сливане се провалиха в началото на 2025-та, което позволява на двата автомобилни производителя да обединят капитала си за научноизследователска и развойна дейност, като същевременно запазят своята отличителна маркова идентичност.

Вместо да споделят физически автомобилни платформи или ламарина, Honda и Nissan концентрират обединените си инженерни усилия върху цифровата нервна система, която управлява динамиката на съвременните автомобили, термичното управление на батериите и функционалността за безжично обновяване.

Чрез стандартизиране на основните чипове и контролния код дуото цели да съкрати драстично циклите на разработка на автомобили, да намали инженерните разходи и да установи мащаба, необходим за противодействие на агресивната софтуерна офанзива, започната от китайските производители на електромобили и Tesla.


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