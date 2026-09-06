Apple тества нетипично ново устройство

Apple тества собствен хардуер за управление на игрални конзоли, подсказват нови данни, открити в първоначалната версия на macOS 26.7 Tahoe. Въпреки че компанията от Купертино традиционно разчита на външни доставчици, насърчавайки потребителите да свързват контролери на трети страни като Sony PlayStation, Microsoft Xbox или Nintendo към своята екосистема, за кратко се появиха специални системни плъгини и профили на устройства за две необявени, разработени от Apple устройства за управление. С кодовите имена T6502 и T1057 (споменавани също като T1507 в ранните данни), тестовите устройства подсказват, че Apple може би разработва първите си специално създадени контролери от ерата на Pippin, предназначени да се интегрират директно с операционните ѝ системи и игровите платформи.

И двата прототипа на контролери следват „златния стандарт“ за ергономичност, като предоставят на играчите стандартна диамантена подредба на бутоните ABXY, два кликаеми джойстика, кръстовидна клавишна комбинация, аналогови спусъци, бутони в горната част и централни бутони „Home“ и „Menu“. Въпреки това двата варианта се различават значително по отношение на свързаността, сензорите и хаптичната архитектура. T6502 е конфигуриран като устройство с кабелно свързване, работещо само през USB, без сензори за проследяване на движението, но въвежда двуканална хаптична система, разделена между лявата и дясната ръкохватка. Чрез разграничаване на „нормални“ и „синтетични“ софтуерни канали за всяка ръкохватка операционната система може да наслагва системни хаптични сигнали върху непрекъснатите вибрационни ефекти в играта без механично прекъсване или изкривяване.

За разлика от него, шасито T1057 с по-високи спецификации е създадено за безжична гъвкавост, като поддържа както кабелна USB връзка, така и Bluetooth, наред с профили за идентификация, регистрирани под кодовете на доставчиците Apple и Beats. То включва триосен акселерометър и жироскоп за управление чрез движения, макар че заменя двузоналните хаптични канали с един динамичен актуатор, способен да изпълнява хаптични вълни от страна на устройството. Въпреки че Apple премахна специалните плъгини за контролера в следващата версия, дълбочината на първоначалната софтуерна интеграция показва, че Купертино активно разработва собствен хардуер за въвеждане на данни, за да подкрепи по-мащабна инициатива в областта на игрите за своите продукти Mac, Apple TV и Vision Pro.