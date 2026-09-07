Идва ли краят на проблемите с батерията на iPhone? Ето какво казват анализаторите

В ранните дни на мобилния хардуер флагманските модели на Apple бяха широко критикувани за това, че страдаха от сериозен „страх от изчерпване на батерията“, което донесе на собствениците им подигравателното прозвище „wallhuggers“ в емблематичните конкурентни рекламни кампании от 2014 година по времето на iPhone 5s. В продължение на години компанията от Купертино работеше с осезаемо по-малки вградени енергийни резерви в сравнение с конкурентите си – пример за това е 2017 година, когато iPhone X разчиташе на скромна батерия от 2 716 mAh, докато Google Pixel 2 XL (3 520 mAh) и Samsung Galaxy S8+ (3 500 mAh) разполагаха с много по-големи батерии.

За да остане конкурентоспособна, Apple разчиташе почти изцяло на агресивна софтуерна оптимизация, персонализирана настройка на чипсета и дисциплинирано управление на енергопотреблението във фонов режим, за да извлече приличен пробег от батериите с по-малък капацитет.

Тази динамика претърпя значителна промяна с предишното поколение iPhone 17 Pro Max, което бе първият случай, в който флагманът на Apple надмина както Galaxy S Ultra, така и Pixel Pro XL по суров хардуерен капацитет. Въпреки че тестовете за издръжливост в реални условия показаха, че Samsung Galaxy S26 все още изпреварва 17 Pro Max при пълно зареждане, Apple се готви да увеличи значително енергийния си резерв. В навечерието на официалното представяне тази сряда изтеклите информации сочат, че предстоящият iPhone 18 Pro Max ще разполага с рекорден капацитет на батерията, оценен между 5 391 mAh и 5 567 mAh за модела с американски спецификации и конфигурация само с eSIM. Това представлява значително увеличение на капацитета в сравнение с 5 000 mAh батерията в Samsung Galaxy S26 Ultra и 5 200 mAh батерията, захранваща Pixel 11 Pro XL на Google.

Докато Apple, Samsung и Google продължават да разчитат на традиционната литиево-йонна химична формула на батериите, по-широката индустриална среда се променя от усъвършенстваните силициево-въглеродни архитектури на батериите, въведени от китайските производители. Чрез интегрирането на силиций в анода тези батерии с изключително висока плътност предлагат значително по-висока обемна ефективност, което позволява на инженерите да съберат огромни енергийни резерви в тънък корпус, без да увеличават общото тегло на устройството или да жертват ергономията на шасито. Както показват тестовете за издръжливост с модели като Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max – който разполага с огромен силициево-въглероден акумулатор с капацитет 9 210 mAh, осигуряващ зашеметяващо време на непрекъсната работа от 13 часа и 32 минути – преходът към химията на батериите от ново поколение поставя нов стандарт за производителност, с който традиционните литиево-йонни конфигурации все по-трудно ще могат да се мерят.