МОН обмисля цялостна промяна на учебните програми

Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията – това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA.
„Предстои цялостна промяна, която ще бъде насочена към прилагането на знанията в практическа среда“, обясни заместник-министърът на образованието Таня Панчева в „Интервюто в Новините на NOVA“.
По думите ѝ в момента Министерството на образованието и науката е на ниво концептуална рамка, на чиято основа ще бъдат изготвени бъдещите учебни програми. Панчева определи реформата като огромна промяна, която не се е случвала през последните десетилетия.
Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От образователното министерство ще преразгледат изпитите след седми клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след четвърти клас.
Сред акцентите ще бъде и повече практическа работа за учениците, включително чрез лабораторни упражнения.
Докато цялостната реформа бъде подготвена и въведена, от МОН планират и конкретни мерки за подобряване на четивната грамотност. Според Панчева трябва да бъде осигурено повече време както за учениците, така и за учителите, за да се преодолеят дефицитите в тази област.
Заместник-министърът коментира и резултатите от PISA, които отново поставиха българските ученици под средното ниво за страните, участващи в изследването. „Всеки път това международно изследване се приема негативно, защото страната ни винаги е на едно от последните места. Но за нас резултатите са изключително полезни, защото дават безпристрастен поглед върху дефицитите и проблемите, които съществуват в нашата система“, заяви Панчева.
Тя подчерта, че именно институциите трябва да обърнат внимание на проблемите и да предложат решения за преодоляването им. По думите ѝ PISA не измерва единствено знанията на учениците, а способността им да ги прилагат в практически и житейски ситуации, както и в бизнес казуси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Същото е и във ВУЗ-овете
Коментиран от #2, #17
21:14 09.09.2026
2 Мечо ПУХ
До коментар #1 от "Същото е и във ВУЗ-овете":Тотален крах , но с най много ВУЗ-ове
21:32 09.09.2026
3 тука е така
21:35 09.09.2026
4 Специалист
21:36 09.09.2026
5 Не ставаш
Коментиран от #10, #16
21:37 09.09.2026
6 Учител
21:37 09.09.2026
7 Ще ги
21:39 09.09.2026
8 де го чукаш, де се пука...
21:41 09.09.2026
9 ДЪРТ ДАСКАЛ
21:52 09.09.2026
10 не става за МОН
До коментар #5 от "Не ставаш":иначе си става от всякъде ;-)
21:52 09.09.2026
11 Коко
22:02 09.09.2026
12 вътрешен човек
22:07 09.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Помак
22:10 09.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Макето
До коментар #5 от "Не ставаш":Тази е направо спусната от “филмите за възрастни”. Не успях да и прочета разсъжденията, очаквах да се появи някой зад снимката.
22:13 09.09.2026
17 зависи
До коментар #1 от "Същото е и във ВУЗ-овете":Смяташ ли се за по-знаещ от тези котио завършват сега?
Ако не, не се меси с излишни заявления.
Има няколко вуза, които са мнго напред в световните класации.
Привличат и куп чужденци, готови да плащат дебели такси.
Основния разпад е в гимназиите за момента.
А ВУЗ-овете правят каквото могат да обучат студентите, които масово не са готови за университет! Просто са пропуснали 5-10 години от развитието си. И това е основният проблем.
22:13 09.09.2026