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МОН обмисля цялостна промяна на учебните програми

МОН обмисля цялостна промяна на учебните програми

9 Септември, 2026 21:12 612 17

  • мон-
  • промяна-
  • учебни програми

„Предстои цялостна промяна, която ще бъде насочена към прилагането на знанията в практическа среда“, обясни заместник-министърът на образованието Таня Панчева

МОН обмисля цялостна промяна на учебните програми - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията – това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA.
„Предстои цялостна промяна, която ще бъде насочена към прилагането на знанията в практическа среда“, обясни заместник-министърът на образованието Таня Панчева в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ в момента Министерството на образованието и науката е на ниво концептуална рамка, на чиято основа ще бъдат изготвени бъдещите учебни програми. Панчева определи реформата като огромна промяна, която не се е случвала през последните десетилетия.
Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От образователното министерство ще преразгледат изпитите след седми клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след четвърти клас.

Сред акцентите ще бъде и повече практическа работа за учениците, включително чрез лабораторни упражнения.

Докато цялостната реформа бъде подготвена и въведена, от МОН планират и конкретни мерки за подобряване на четивната грамотност. Според Панчева трябва да бъде осигурено повече време както за учениците, така и за учителите, за да се преодолеят дефицитите в тази област.

Заместник-министърът коментира и резултатите от PISA, които отново поставиха българските ученици под средното ниво за страните, участващи в изследването. „Всеки път това международно изследване се приема негативно, защото страната ни винаги е на едно от последните места. Но за нас резултатите са изключително полезни, защото дават безпристрастен поглед върху дефицитите и проблемите, които съществуват в нашата система“, заяви Панчева.
Тя подчерта, че именно институциите трябва да обърнат внимание на проблемите и да предложат решения за преодоляването им. По думите ѝ PISA не измерва единствено знанията на учениците, а способността им да ги прилагат в практически и житейски ситуации, както и в бизнес казуси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Същото е и във ВУЗ-овете

    11 1 Отговор
    Тотален крах!

    Коментиран от #2, #17

    21:14 09.09.2026

  • 2 Мечо ПУХ

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Същото е и във ВУЗ-овете":

    Тотален крах , но с най много ВУЗ-ове

    21:32 09.09.2026

  • 3 тука е така

    6 0 Отговор
    От над 35 години говорим за реформи в коя ли не област, а такива не се случват даже в една единствена. Всяко правиртелств още с встъпването си във власт първо спира всичко започнато от предишното, където са вложени понякога огромни общонародни средства и в някаква степен усилия на предишните управляващи, а после вместо да надграждат поне полезните инициативи, унищожават всичко това и започват от самото начало. Така едни народни пари потъват в нищотото, а други се усвояват отново от общата каса за да бъдат загробени по същия начин от следващите. После защо сме били бедни...

    21:35 09.09.2026

  • 4 Специалист

    6 1 Отговор
    Късно е за това.В училищата останаха само ромчета.Висшата цел за тях е 10 клас за да могат да вземат книжка.Няма как да направиш от тях инженери икономисти прависти и т.н.

    21:36 09.09.2026

  • 5 Не ставаш

    0 0 Отговор
    маце

    Коментиран от #10, #16

    21:37 09.09.2026

  • 6 Учител

    2 5 Отговор
    С тези никакви заплати в образованието какви резултати търсим? Защо не изравнят заплатите на учителите в България с тези на учителите в Европа? Сега една продавачка в Кауфланд със средно образование взема по голяма заплата от един учител в България!

    21:37 09.09.2026

  • 7 Ще ги

    2 0 Отговор
    Адаптират към чаааветата?

    21:39 09.09.2026

  • 8 де го чукаш, де се пука...

    0 0 Отговор
    Няма как да посоча линк, но всеки може сам да достигне до отговорите на тези въпроси, разяснени от специалист и участник в опитите за промяна в системата на образованието, като потъси с някоя от търсачките заглавие " "Само ние и СССР учим така": Разказ как а-ха учебните програми да се променят, но дойде новата власт"

    21:41 09.09.2026

  • 9 ДЪРТ ДАСКАЛ

    1 1 Отговор
    От 1978 г. когато започвах министър беше Дража Вълчева и в образованието имаше реформа. От тогава до сега почти 50 години постоянно реформата се реформира и образованието все повече затъва!

    21:52 09.09.2026

  • 10 не става за МОН

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не ставаш":

    иначе си става от всякъде ;-)

    21:52 09.09.2026

  • 11 Коко

    0 0 Отговор
    Късно е вече.трето поколение дебилчета почват училище.

    22:02 09.09.2026

  • 12 вътрешен човек

    0 0 Отговор
    Тази крие семейството си

    22:07 09.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Помак

    0 0 Отговор
    Батко Ани Ефремова ,таз оца коя е ?

    22:10 09.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Макето

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не ставаш":

    Тази е направо спусната от “филмите за възрастни”. Не успях да и прочета разсъжденията, очаквах да се появи някой зад снимката.

    22:13 09.09.2026

  • 17 зависи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Същото е и във ВУЗ-овете":

    Смяташ ли се за по-знаещ от тези котио завършват сега?
    Ако не, не се меси с излишни заявления.
    Има няколко вуза, които са мнго напред в световните класации.
    Привличат и куп чужденци, готови да плащат дебели такси.
    Основния разпад е в гимназиите за момента.
    А ВУЗ-овете правят каквото могат да обучат студентите, които масово не са готови за университет! Просто са пропуснали 5-10 години от развитието си. И това е основният проблем.

    22:13 09.09.2026

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