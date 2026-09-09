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Мемкойнът на Хънтър Байдън падна с почти 100% още в първия си ден на търговия

Мемкойнът на Хънтър Байдън падна с почти 100% още в първия си ден на търговия

9 Септември, 2026 21:41 399 4

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Днешната търговия започна при 199,51 USD и завърши при 3,67 USD

Мемкойнът на Хънтър Байдън падна с почти 100% още в първия си ден на търговия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Memcoin $LAPTOP, пуснат от сина на бившия американски президент Джо Байдън Хънтър на 9 септември, падна с почти 100% след началото на търговията, според данни от услугата CoinGecko.

Според данните за търговия в 16:20 ч. българско време memcoin се понижи с 98%, падайки до $3,67.

В началото на търговията memcoin беше $199,51, според данни от CoinGecko към 15:00 часа българско време.

Относно memecoin

Името на монетата се отнася до лаптопа на Хънтър Байдън, който беше в центъра на политически скандал през 2020 г. Преди президентските избори през 2020 г. New York Post публикува история, базирана на поверителна имейл кореспонденция между Хънтър Байдън. Бившият адвокат на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп Рудолф Джулиани заяви, че е получил копия от кореспонденция от твърдия диск на лаптопа на Хънтър Байдън от собственик на работилница в Делауеър, проверил е автентичността на тези материали и ги е дал на New York Post. Според медиите кореспонденцията сочи, че Хънтър Байдън се опитва да се възползва от служебното положение на баща си за свои интереси в бизнес сферата. Редица снимки и видеоклипове на Хънтър Байдън, които употребяват наркотици и пият алкохол, също са открити на лаптопа.

Токенът е издаден в мрежата Base, създадена от крипто борсата Coinbase. Основателите на проекта, включително Хънтър Байдън, ще получат 30% от общата доставка от 1 милиард токени, като тези монети ще бъдат заключени за шест месеца и напълно отключени в рамките на две години. Други 20% се планира да бъдат разпределени между собствениците на портфейли, които са загубили пари от мемкойна TRUMP, както и сред абонатите на Хънтър Байдън и други участници в проекта.


САЩ
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  • 1 Няма как

    4 0 Отговор
    да повторите Ружа. Тъпи кравари...

    21:46 09.09.2026

  • 2 Истината

    1 0 Отговор
    Няма страшно, всички меме койнти правят така.

    21:53 09.09.2026

  • 3 Да,бе

    0 0 Отговор
    Тоя е по-тъп и нагъл крадец от баща си...А оня беше номер едно по корупция и олигофрения...

    21:56 09.09.2026

  • 4 Сега разбрахте ли

    1 0 Отговор
    Как пълни идиоти живеят на гърбът ви и се бъзикат с вас 👋

    22:00 09.09.2026