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Омбудсманът: 35% повече са подадените жалби през тази година за проблеми с водоснабдяването

Омбудсманът: 35% повече са подадените жалби през тази година за проблеми с водоснабдяването

24 Септември, 2026 12:22 471 3

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  • проблеми с водоснабдяването-
  • тази година

Омбудсманът настоява за нов закон за ВиК, както и за по-ясни правила при аварийни спирания на водата. Според Делчева трябва да бъде гарантирано и осигуряването на алтернативно водоснабдяване чрез водоноски, когато прекъсването е продължително.

Омбудсманът: 35% повече са подадените жалби през тази година за проблеми с водоснабдяването - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С 35% са се увеличили жалбите, свързани с проблеми с водоснабдяването, подадени към омбудсмана през тази година. Това съобщи в студиото на "Денят започва" по БНТ Велислава Делчева, цитирана от novini.bg.

Сред сигналите са случаи на продължителни прекъсвания на водата, лошо качество и липса на навременна информация за аварии.

По думите на Делчева проблемите са свързани основно с остарялата ВиК инфраструктура, недостатъчната координация между общините и ВиК операторите, и контрола върху качеството на услугата.

Омбудсманът настоява за нов закон за ВиК, както и за по-ясни правила при аварийни спирания на водата. Според Делчева трябва да бъде гарантирано и осигуряването на алтернативно водоснабдяване чрез водоноски, когато прекъсването е продължително.

Сред проблемите, за които гражданите сигнализират, са и неточното отчитане на водомерите и неравномерното разпределение на общото потребление в жилищните сгради. Велислава Делчева настоява за по-строг контрол и промени в действащите правила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво като са 35

    3 0 Отговор
    ти какво правиш, освен че броиш? Омбудсман като тая и като манолката ще се окаже с "отпаднала необходимост"

    12:29 24.09.2026

  • 2 Рамбо

    3 0 Отговор
    Това е абсолютно излишна длъжност, която разполага и с голям брой лица наети на трудов договор с голям бюджет и пр екстри. Единственото което прави е да приема и да номерира жалби от хората и да ги препраща на други инстанции те да отговарят

    12:31 24.09.2026

  • 3 Милата

    3 0 Отговор
    Тя осчетоводява жалби. Картотекира и надписва и слага в прашните шкафове.

    12:48 24.09.2026

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