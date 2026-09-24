Омбудсманът: 35% повече са подадените жалби през тази година за проблеми с водоснабдяването

С 35% са се увеличили жалбите, свързани с проблеми с водоснабдяването, подадени към омбудсмана през тази година. Това съобщи в студиото на "Денят започва" по БНТ Велислава Делчева, цитирана от novini.bg.

Сред сигналите са случаи на продължителни прекъсвания на водата, лошо качество и липса на навременна информация за аварии.

По думите на Делчева проблемите са свързани основно с остарялата ВиК инфраструктура, недостатъчната координация между общините и ВиК операторите, и контрола върху качеството на услугата.

Омбудсманът настоява за нов закон за ВиК, както и за по-ясни правила при аварийни спирания на водата. Според Делчева трябва да бъде гарантирано и осигуряването на алтернативно водоснабдяване чрез водоноски, когато прекъсването е продължително.

Сред проблемите, за които гражданите сигнализират, са и неточното отчитане на водомерите и неравномерното разпределение на общото потребление в жилищните сгради. Велислава Делчева настоява за по-строг контрол и промени в действащите правила.