Живот на батерията на iPhone 18 Pro Max в сравнение с други флагмани

Автономната работа остава един от най-критичните показатели при избора на нов премиум смартфон. В търсене на обективната истина технологичният канал TechDroider подложи на изключително агресивен стрес тест най-актуалните предложения на пазара: iPhone 18 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 11 Pro XL, Xiaomi 17 Pro Max, OnePlus 15 и предходното поколение iPhone 17 Pro Max.

За да се постигне пълна равнопоставеност и абсолютна обективност, всички участници бяха уеднаквени като системни настройки, яркост на дисплея и мрежова свързаност. Изпитанието включваше симулация на интензивно ежедневно натоварване – продължителни гейминг сесии, стрийминг на видео с висока резолюция, активно сърфиране в глобалната мрежа, постоянна работа в социалните мрежи и заснемане на видеоклипове до пълното изтощаване на батериите.

Първият етап започна с тричасов гейминг маратон на популярното заглавие PUBG. След това сериозно изпитание за графичните процесори зарядът на устройствата варираше в границите между 67% и 82%. По това време iPhone 18 Pro Max оглави временното класиране със стабилните 82% оставащ капацитет, докато Pixel 11 Pro XL регистрира най-значителен спад, слизайки до ниво от 67%.

Последваха още четири часа непрекъснато възпроизвеждане на YouTube видео съдържание с Full HD резолюция при 60 кадъра в секунда. В тази фаза най-новият флагман на базираната в Купертино компания продължи да държи лидерството със 70% наличен заряд, докато представителят на Google вече бе загубил половината си енергиен ресурс. Именно тогава обаче настъпи обрат – азиатските конкуренти в лицето на OnePlus 15 и Xiaomi 17 Pro Max демонстрираха впечатляваща енергийна ефективност и започнаха бързо да скъсяват дистанцията.

Крайното класиране по общо време на работа разкри следните резултати:

OnePlus 15 — 13 часа и 33 минути

iPhone 18 Pro Max — 11 часа и 40 минути

Xiaomi 17 Pro Max — 11 часа и 39 минути

Samsung Galaxy S26 Ultra — 11 часа и 4 минути

iPhone 17 Pro Max — 11 часа и 3 минути

Google Pixel 11 Pro XL — 10 часа и 49 минути

Интересен детайл разкрива сравнението с предходни тестови серии на същата медия. Преди по-малко от година iPhone 17 Pro Max постигна резултат от 13 часа и 2 минути, Xiaomi 17 Pro Max записа 12 часа и 50 минути, а OnePlus 15 закова хронометъра на 13 часа и 40 минути. Още по-рано, в момента на своя пазарен дебют, iPhone 17 Pro Max демонстрираше издръжливост от 13 часа и 5 минути.

Тези разминавания подчертават как актуализациите на софтуера, промените в системните архитектири и високото натоварване влияят пряко върху реалното поведение на акумулаторите в дългосрочен план.