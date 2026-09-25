Зареждане на електромобила за под 5 минути вече е реалност

Китайският автомобилен гигант Geely нанесе масивен удар в технологичната надпревара при електромобилите, представяйки революционна система за ултрабързо зареждане с пикова мощност от изумителните 2.2 мегавата (2 250 kW). Презентацията се състоя в глобалния център за безопасност на компанията в Нингбо, където беше демонстрирано ново поколение зарядни станции и усъвършенствани батерии, които превръщат чакането на зарядната станция в преживяване, съизмеримо с това на бензиновата колонка.

Новата технология, озаглавена Geely Smart Charge, разчита на усъвършенстван изкуствен интелект и енергийния модел Xingrui PowerMind, за да управлява потока от енергия. Благодарение на новите 12C и 6C литиево-йонни батерии от серията Aegis Golden Brick, модели като новия Lynk & Co 10 и обновения Zeekr 001 успяват да възстановят своя капацитет от 10% до 70% за едва 4 минути и 30 секунди. Ако шофьорът реши да дозареди до 97%, процесът отнема едва 8 минути и 40 секунди при стандартни температурни условия. За сравнение, новата разработка надминава по проектна мощност както решенията на брандове като BYD, така и масивните зарядна инфраструктури на Tesla.

Основното предизвикателство пред подобни екстремни мощности обикновено е термичният стрес и деградацията на клетките, но от Geely твърдят, че са намерили решение чрез дълбоки софтуерни симулации. Интегрираният изкуствен интелект предвижда промените в температурата на батерията 30 секунди предварително и управлява динамично петточковата система за течно охлаждане, поддържайки средните нива под 55°C. Компанията твърди, че интелигентното управление предпазва батерията толкова ефективно, че дори при интензивно използване на ултрабързото зареждане животът на акумулатора остава надхвърлящ стандартните индустриални рамки.

Амбициите на концерна предвиждат мащабно разширяване на инфраструктурата, като до края на 2027 година се планира изграждането на над 100 000 зарядни станции с марката Geely на територията на страната, което да направи подобни светкавични зареждания достъпни за масовия потребител.