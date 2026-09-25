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Volkswagen превръща паркирана кола в игрова конзола

Volkswagen превръща паркирана кола в игрова конзола

25 Септември, 2026 12:24 290 2

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  • игрова конзола-
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Но само срещу годишен абонамент

Volkswagen превръща паркирана кола в игрова конзола - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Немският автомобилен гигант Volkswagen обяви интегрирането на популярната платформа AirConsole в своите автомобили. Новата функционалност ще позволява на пътниците да играят видеоигри директно върху централния екран на инфоразвлекателната система, докато автомобилът е паркиран.

Интеграцията става възможно най-интуитивно — водачът и пътниците просто сканират QR код от екранa, след което техните смартфони автоматично се превръщат в безжични контролери. Системата поддържа мултиплейър, което я прави особено подходяща за семейства с деца по време на дълги пътувания или докато електрическо превозно средство се зарежда на станция. От съображения за безопасност, игрите са достъпни единствено когато автомобилът е в неподвижно състояние.

Гейминг платформата ще бъде налична за шест модела от 2027 моделна година на американския пазар, включително кросоувърите Atlas и Tiguan, горещите хечбеци Golf GTI и Golf R, както и електрическия миниван ID.Buzz. Каталогът при старта ще включва около 20 познати заглавия, сред които Tetris, UNO Car Party! и PAC-MAN. Заглавията са специално персонализирани с елементи от бранда на Volkswagen, а амбиентното осветление в купето динамично реагира на случващото се в играта.

Услугата е част от платения пакет In-Vehicle Premium. Собствениците на бензинови модели ще получат 3-месечен пробен период, докато за купувачите на електрическия ID.Buzz достъпът ще бъде безплатен през първата година. След изтичането му, цената на абонамента ще възлиза на 149 долара годишно, като сумата включва също Wi-Fi точка за достъп и разширена навигация.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    1 0 Отговор
    не е кола а таблет на колела....

    12:28 25.09.2026

  • 2 олеле

    0 0 Отговор
    Срещу няколко милиарда Бош не успяха да им разработят автономна система. ФВ няма какво да предложат като технологии в сравнение с Теслите или китайчетата, не им остана нищо друго, освен да се опитват да изцоцат пари от клиентите си за да вържат бюджета. Вчера вкараха такса за достъп до управлението на зареждането. Днес такса за игрички. Утре такса за сваляне на стъклото. Да се молим урсулите да не баннат китайчетата, теслите и ДВГто,че лошо ще стане.

    12:34 25.09.2026