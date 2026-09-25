Volkswagen превръща паркирана кола в игрова конзола

Немският автомобилен гигант Volkswagen обяви интегрирането на популярната платформа AirConsole в своите автомобили. Новата функционалност ще позволява на пътниците да играят видеоигри директно върху централния екран на инфоразвлекателната система, докато автомобилът е паркиран.

Интеграцията става възможно най-интуитивно — водачът и пътниците просто сканират QR код от екранa, след което техните смартфони автоматично се превръщат в безжични контролери. Системата поддържа мултиплейър, което я прави особено подходяща за семейства с деца по време на дълги пътувания или докато електрическо превозно средство се зарежда на станция. От съображения за безопасност, игрите са достъпни единствено когато автомобилът е в неподвижно състояние.

Гейминг платформата ще бъде налична за шест модела от 2027 моделна година на американския пазар, включително кросоувърите Atlas и Tiguan, горещите хечбеци Golf GTI и Golf R, както и електрическия миниван ID.Buzz. Каталогът при старта ще включва около 20 познати заглавия, сред които Tetris, UNO Car Party! и PAC-MAN. Заглавията са специално персонализирани с елементи от бранда на Volkswagen, а амбиентното осветление в купето динамично реагира на случващото се в играта.

Услугата е част от платения пакет In-Vehicle Premium. Собствениците на бензинови модели ще получат 3-месечен пробен период, докато за купувачите на електрическия ID.Buzz достъпът ще бъде безплатен през първата година. След изтичането му, цената на абонамента ще възлиза на 149 долара годишно, като сумата включва също Wi-Fi точка за достъп и разширена навигация.