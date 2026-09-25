Новата AI революция: ще успее ли България да се възползва? ВИДЕО

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Изкуственият интелект вече променя икономиката, инвестициите и регионалното развитие. Въпросът е дали България ще успее да се подготви навреме за следващата технологична вълна.

Той променя начина, по който работят компаниите, индустрията, науката, медиите и публичните институции. Системи, които допреди няколко години изглеждаха експериментални, днес се използват за анализ на огромни масиви от данни, разработване на нови продукти, автоматизация, медицина, транспорт, финанси, производство и създаване на съдържание.

Технологичната революция се ускорява.

Но заедно с новите възможности възниква и един все по-важен въпрос:

Кои държави и региони ще успеят да привлекат индустриите на новата AI икономика?

Този въпрос е особено важен и за България.

AI не е само софтуер

Когато говорим за изкуствен интелект, обикновено мислим за алгоритми, приложения и софтуер. Но зад тях стои огромна физическа инфраструктура.

AI системите работят чрез центрове за данни, в които се намират хиляди специализирани сървъри, процесори, системи за съхранение, мрежово оборудване и охлаждане.

Тези съоръжения функционират денонощно.

Колкото по-големи и сложни стават AI моделите, толкова повече изчислителна мощност е необходима за тяхното обучение и използване.

Според Международната агенция по енергетика потреблението на електроенергия от центровете за данни е нараснало с около 17% през 2025 година.

При центровете, фокусирани основно върху приложения на изкуствения интелект, увеличението е било още по-голямо – около 50% за една година.

Това показва колко бързо цифровата революция започва да променя не само технологиите, но и физическата инфраструктура на икономиката.

Къде ще бъдат новите индустрии?

Технологичните компании вече не избират местоположението на своите инвестиции само според цената на земята или размера на пазара.

За бъдещите технологични центрове са необходими:

стабилна инфраструктура,

високоскоростна свързаност,

квалифицирани специалисти,

подходяща инвестиционна среда,

достатъчен капацитет за бъдещо разширяване

и надеждно снабдяване с електроенергия.

Именно комбинацията от тези фактори може да определи кои региони ще привличат нови центрове за данни, AI лаборатории и високотехнологични производства.

Затова регионалната конкурентоспособност придобива ново значение.

Държавите вече не се конкурират само за фабрики.

Все по-често те ще се конкурират и за изчислителна инфраструктура.

Потреблението на центровете за данни расте бързо

През 2024 година центровете за данни са използвали приблизително 415 TWh електроенергия в световен мащаб, което представлява около 1,5% от глобалното потребление на електричество.

Според основния сценарий на Международната агенция по енергетика този обем може да достигне около 945 TWh през 2030 година.

Това означава повече от удвояване само за няколко години.

Причината е развитието на облачните услуги, разширяването на центровете за данни и най-вече бързото навлизане на AI приложенията.

Нови модели могат да анализират огромни масиви от информация, да генерират изображения и видео, да извършват научни изчисления и да управляват сложни производствени процеси.

Но всичко това изисква реална инфраструктура.

Новата конкуренция между регионите

Технологичната революция може постепенно да промени и икономическата карта на Европа.

Регионите, които разполагат с добра инфраструктура и могат да осигурят условия за дългосрочно развитие на технологични компании, могат да получат нов шанс за привличане на инвестиции.

Това е особено важно за райони, които днес се сблъскват с:

намаляващо население, ограничени индустриални инвестиции и изтичане на млади специалисти.

Една голяма технологична инвестиция може да създаде не само директни работни места.

Около нея могат да се развият:

строителство, инженерни услуги, телекомуникации, логистика, техническа поддръжка, обучение, охрана, хотелиерство и други местни услуги.

Така технологичната инфраструктура може да се превърне в част от по-широко регионално развитие.

А къде е България?

България има няколко важни предимства.

Страната е член на Европейския съюз, има дългогодишна традиция в математиката, инженерните науки и информационните технологии и разполага с добре развита IT общност.

Но в новата AI икономика това може да не бъде достатъчно.

Инвеститорите ще търсят места, където технологичната инфраструктура може да се разширява дългосрочно и където необходимите ресурси могат да бъдат осигурени надеждно.

Точно тук се появява един фактор, който често остава извън публичния разговор.

Енергията се превръща в част от цифровата икономика

Изкуственият интелект не може да съществува без електроенергия.

Колкото по-големи стават центровете за данни, толкова по-важни стават наличният мрежов капацитет и възможността новите мощности да бъдат присъединени към електроенергийната система.

Това означава, че бъдещата технологична конкурентоспособност на един регион ще зависи не само от интернет връзките и специалистите.

Тя ще зависи и от енергийната инфраструктура.

В някои региони именно липсата на достатъчен мрежов капацитет, трансформатори и възможности за присъединяване вече се превръща в ограничение за нови центрове за данни.

Затова енергетиката и технологичната индустрия започват все по-тясно да се свързват.

Каква е ролята на възобновяемата енергия?

Технологичните компании все по-често поставят и изисквания към произхода на електроенергията.

Много от големите международни компании се стремят да намалят въглеродния отпечатък на своите центрове за данни.

Затова те сключват дългосрочни договори за доставка на електроенергия от нови възобновяеми мощности.

В този контекст вятърната и слънчевата енергия могат да бъдат част от енергийния микс, който подкрепя развитието на цифровата икономика.

Разбира се, нито вятърната, нито слънчевата енергия могат самостоятелно да гарантират непрекъснато захранване.

Необходими са:

модерна електропреносна мрежа, различни производствени източници, системи за съхранение, балансиране и резервни мощности.

Но новите възобновяеми източници могат да бъдат важна част от тази система.

Възможност за Североизточна България?

Това поставя интересен въпрос и за Североизточна България.

Регион като Добруджа традиционно се разглежда основно като земеделски район.

Но в бъдеще неговото икономическо значение може да бъде определяно и от други фактори.

Ако един регион разполага едновременно с:

добър енергиен потенциал,

модернизирана електропреносна мрежа,

цифрова свързаност,

подходяща инфраструктура

и активна инвестиционна политика,

той може да стане интересен не само за производство на електроенергия.

Може да стане интересен и за нови индустриални и технологични инвестиции.

Това не означава, че изграждането на вятърни мощности автоматично ще доведе до центрове за данни или AI компании.

Но достъпът до енергия може да бъде един от важните елементи в по-голяма стратегия за регионално развитие.

От земеделски регион към технологичен потенциал?

Тук вече въпросът става по-голям от темата за електроенергията.

Какви региони иска да има България след десет или двадесет години?

Ще бъдат ли някои от тях само производители на суровини и земеделска продукция?

Или могат да привлекат нови индустрии, технологии и висококвалифицирани работни места?

AI революцията може да промени икономическата карта на Европа много по-бързо, отколкото очакваме.

И страните, които подготвят необходимата инфраструктура навреме, могат да получат значително предимство.

Големият въпрос

Изкуственият интелект вече променя света.

Но неговото развитие няма да се определя само от алгоритмите.

То ще зависи и от инфраструктурата, която стои зад тях.

Затова въпросът за България е не само:

Ще използваме ли изкуствен интелект?

Ще бъдем ли част от икономиката, която той създава?

И ако искаме отговорът да бъде положителен, решенията за инфраструктура, образование, инвестиции и енергетика трябва да започнат още днес.

Тази статия е част от поредицата към предстоящия документален филм

„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Режисьор: Неди Джон Крос