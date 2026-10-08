Вече може да проверите всяка снимка или видео за наличие на AI елементи

Дигиталният свят прави решителна крачка към по-голяма прозрачност и борба с фалшивото съдържание, след като технологичните гиганти обединиха усилия около разпознаването на изкуствения интелект в мултимедийните файлове. Най-новото технологично развитие позволява на всеки потребител лесно и бързо да провери дали дадено изображение, видеоклип или аудиозапис е създаден или софтуерно манипулиран с помощта на генеративен изкуствен интелект.

Новата инициатива стъпва върху разширените възможности на доказани системи за водно знаково маркиране като Google SynthID, както и върху стандартизираните метаданни за произход. Благодарение на това потребителите вече могат да проверяват файлове, генерирани не само чрез инструментите на Google, но и от решенията на водещи компании в индустрията като OpenAI, NVIDIA и Kakao, като съвсем скоро към тази екосистема се очаква да се присъедини и Apple.

Тази софтуерна интеграция дава мощен инструмент в ръцете на медиите, редакциите и обикновените потребители за установяване на автентичността на файловете, циркулиращи в интернет пространството. В епоха, в която дийпфейк технологиите и фотореалистичните генерирани изображения стават все по-трудно различими с невъоръжено око от реалността, внедряването на универсални маркери и детектори осигурява необходимата сигурност и достоверност на информацията.