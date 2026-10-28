Новини
Технологии »
Учени вградиха напълно функционален сензорен екран директно в дрехите (ВИДЕО)

Учени вградиха напълно функционален сензорен екран директно в дрехите (ВИДЕО)

28 Октомври, 2026 14:01 602 3

  • текстил-
  • сензорен екран

Иновативен материал от Сингапур съчетава гъвкавост, дишаща структура и възможност за пране, сливайки по уникален начин модата и висшите технологични постижения

Учени вградиха напълно функционален сензорен екран директно в дрехите (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Границата между дигиталните устройства и всекидневния ни гардероб е на път да бъде окончателно заличена благодарение на изключително постижение на инженерната мисъл. Изследователи от Националния университет на Сингапур представиха разработка на текстил от ново поколение, в който е интегриран напълно функционален и гъвкав сензорен материал, способен да визуализира изображения и видео, да разпознава докосвания в реално време и да поддържа пълна безжична свързаност. Въпреки високата си технологична сложност, платното запазва напълно свойствата на обикновената дреха – то е еластично, дишащо и може да се пере без риск за електрониката.

В основата на тази технологична магия стои прецизното втъкаване на специализирани влакна с дебелина от едва около милиметър, които комбинират микрочипове, светодиоди и чувствителен на допир слой. Всеки път, когато потребителят докосне или натисне плата, вътрешната електрическа верига затваря контакт, а интелигентната система моментално отчита точната позиция на контакт и активира съответните пиксели. Създаването на този интерактивен дисплей изисква изключителна прецизност: в тестовия прототип са вградени над 5000 микрочипа, обединени чрез впечатляващите повече от 20 000 микроскопични електрически връзки. Демонстрационният панел разчита на общо 54 натоварени с пиксели влакна, като всяко от тях съдържа по 96 индивидуални светодиода.

Техническите параметри на текстилния екран впечатляват със своята практичност. При компактни размери от 168 на 105 милиметра, панелът осигурява резолюция от 96 на 54 пиксела, поддържа пълна 8-битова цветова палитра и работи с плавно опресняване от 30 кадъра в секунда. Системата притежава и висока степен на надеждност, поддържайки разпознаване на множество едновременни докосвания, като евентуалната повреда или скъсване на единично влакно по никакъв начин не нарушава функционалността на останалата част от екрана.

Освен визуалния дисплей, гъвкавата материя може да бъде оборудвана с допълнителни функционални нишки, включващи миниатюрен микрофон, говорител, както и сензори за движение, температура, околна светлина и магнитна ориентация. Въпреки че разработчиците все още третират технологията като ранен изследователски прототип, нейният потенциал да преобрази не само потребителската електроника, но и медицината, спасителните операции и интелигентното облекло е повече от обещаващ.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро и на други места

    3 0 Отговор
    ще ви ги навират тези екрани

    14:04 28.10.2026

  • 2 Ахаа

    3 0 Отговор
    Сега, ще се напълни с ходещи реклами върху инфлуенЦъри😅
    Процент за идеята да ми давате ей паpaзити такива🤣

    14:13 28.10.2026

  • 3 Бясна

    0 0 Отговор
    далавера, няма що, за джен-зи, може би върха на сладоледа, понеже те ако не са в матрицата, живота им е не пълноценен..

    14:19 28.10.2026