Учени вградиха напълно функционален сензорен екран директно в дрехите (ВИДЕО)

Границата между дигиталните устройства и всекидневния ни гардероб е на път да бъде окончателно заличена благодарение на изключително постижение на инженерната мисъл. Изследователи от Националния университет на Сингапур представиха разработка на текстил от ново поколение, в който е интегриран напълно функционален и гъвкав сензорен материал, способен да визуализира изображения и видео, да разпознава докосвания в реално време и да поддържа пълна безжична свързаност. Въпреки високата си технологична сложност, платното запазва напълно свойствата на обикновената дреха – то е еластично, дишащо и може да се пере без риск за електрониката.

В основата на тази технологична магия стои прецизното втъкаване на специализирани влакна с дебелина от едва около милиметър, които комбинират микрочипове, светодиоди и чувствителен на допир слой. Всеки път, когато потребителят докосне или натисне плата, вътрешната електрическа верига затваря контакт, а интелигентната система моментално отчита точната позиция на контакт и активира съответните пиксели. Създаването на този интерактивен дисплей изисква изключителна прецизност: в тестовия прототип са вградени над 5000 микрочипа, обединени чрез впечатляващите повече от 20 000 микроскопични електрически връзки. Демонстрационният панел разчита на общо 54 натоварени с пиксели влакна, като всяко от тях съдържа по 96 индивидуални светодиода.

Техническите параметри на текстилния екран впечатляват със своята практичност. При компактни размери от 168 на 105 милиметра, панелът осигурява резолюция от 96 на 54 пиксела, поддържа пълна 8-битова цветова палитра и работи с плавно опресняване от 30 кадъра в секунда. Системата притежава и висока степен на надеждност, поддържайки разпознаване на множество едновременни докосвания, като евентуалната повреда или скъсване на единично влакно по никакъв начин не нарушава функционалността на останалата част от екрана.

Освен визуалния дисплей, гъвкавата материя може да бъде оборудвана с допълнителни функционални нишки, включващи миниатюрен микрофон, говорител, както и сензори за движение, температура, околна светлина и магнитна ориентация. Въпреки че разработчиците все още третират технологията като ранен изследователски прототип, нейният потенциал да преобрази не само потребителската електроника, но и медицината, спасителните операции и интелигентното облекло е повече от обещаващ.