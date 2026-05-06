Защо текстилът измести кожата в най-луксозното BMW

6 Май, 2026 13:30 664 4

И как естествената вълна се превърна в новия символ на престижа

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато става въпрос за лукс, германските инженери от BMW винаги са били майстори на детайла, но в интериора на престижната BMW 7 Series (G70) се крие една екстра, която граничи с магията на висшата мода. Забравете за отопляемите седалки или масажните функции – истинската звезда тук е материалът Cashmere Wool. Да, правилно сте разбрали: за първи път в модерната индустрия, автомобилен производител предлага тапицерия от чист кашмир, комбиниран с най-фината мериносова вълна.

Тази опция е част от пакета BMW Individual и е насочена към хората, които намират кожените салони за твърде студени или прекалено обикновени. Кашмирът не е избран само заради умопомрачителната си мекота, която гали сетивата. Този материал притежава уникални терморегулиращи свойства – той остава хладен в горещите летни дни и задържа уютната топлина през зимата, дишайки много по-естествено от всяка обработена животинска кожа.

Ако можехте да усетите как този текстил буквално „прегръща“ тялото, веднага бихте разбрали защо BMW заложиха на него в своя флагман. Текстурата е копринена, а визуално интериорът започва да прилича на ВИП ложа в луксозен театър или на хол в алпийско шале. Освен това, вълнените нишки са естествено устойчиви на замърсяване и имат невероятна здравина, което опровергава мита, че текстилът е по-нетраен от кожата.

Интересното е, че тази екстра е изключително рядка по пътищата, тъй като повечето клиенти по навик избират традиционната кожа Merino. Но кашмиреният салон е символ на „тихия лукс“ – той не крещи за богатство, а го шепне чрез допир. Ако имате шанса да се качите в такава „седмица“, отделете секунда да прокарате ръка по седалките. Това е доказателство, че в ерата на дигиталните екрани и изкуствената интелигентност, най-висшата форма на престиж все още се крие в природата и майсторската изработка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Смотаняху

    0 1 Отговор
    След вълната ще дойде и часът на вожата.За тези които знаят какво е воэа.

    13:51 06.05.2026

  • 2 Гост

    0 1 Отговор
    А да видим на китайците колко ще им отнеме за пльоснат и те някоя Суанджъ офцъ!

    13:53 06.05.2026

  • 3 Айше

    0 2 Отговор
    Нищо чудно! За вълнения костюм се носят легенди, но когато става въпрос за автомобили, не знам дали е толкова добро решение.
    Всички коли са с климатик, така че кожения салон няма да препоти ничии зад ник.

    Коментиран от #4

    13:54 06.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айше":

    На търговците не им дреме за кожения салон и за твоя задник,
    те гледат как да свалят две кожи от гърба на клиента❗
    Утре могат да те убедят колко добре е протритата тапицерия на седалката ❗
    Замисли се колко бързо скъсаните дънки станаха МОДЕРНИ🤔

    14:01 06.05.2026