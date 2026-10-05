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Първият MacBook със сензорен екран пристига следващия месец

Първият MacBook със сензорен екран пристига следващия месец

5 Октомври, 2026 17:24 484 6

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Дълги години Apple се противопоставяше на подобни технологии

Първият MacBook със сензорен екран пристига следващия месец - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според вътрешна информация от технологични анализатори, Apple се готви да пусне на пазара напълно преработени 14-инчови и 16-инчови преносими лаптопи, оборудвани с усъвършенствани OLED сензорни дисплеи, което бележи радикална промяна в политиката на марката, която досега се съпротивляваше на лаптопите със сензорно управление. Тези предстоящи устройства се очаква да бъдат значително по-леки от предшествениците си, благодарение на цялостна преконфигурация на вътрешните компоненти, която намалява излишното тегло, като същевременно максимизира структурната ефективност.

Под преработената външна каросерия тези флагмани от ново поколение са проектирани да използват най-модерни силициеви архитектури с висока производителност, съчетани със специализирани операционни системи, създадени специално за интеграция на сензорно управление. Според информациите прототипите в процес на разработка преминават обширни тестове под управлението на усъвършенствани софтуерни версии, което гарантира, че хардуерът може да се справя с многоточкови входни команди и високочестотно обновяване на изображението без никакви затруднения.

Наред с флагманските преносими устройства, компактният събрат в мобилната гама – пъргавият iPad mini – също е на път да претърпи съвременна промяна на дисплея, като замени стария си екран с ясен OLED панел в рамките на познатия си 8,3-инчов размер. Докато тези дългоочаквани устройства се готвят да бъдат представени през следващите седмици, сферата на персоналните компютри е на прага на значителна промяна в парадигмата, при която традиционните граници между мобилните и настолните екосистеми напълно се размиват.


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  • 6 хахаха

    0 0 Отговор
    Време беше, само 1-2 десетилетия след останалите марки, демек почти с тях наравно.

    18:16 05.10.2026