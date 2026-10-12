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Япония обяви извънредна ситуация заради кибератаки
  Тема: Киберсигурност

Япония обяви извънредна ситуация заради кибератаки

12 Октомври, 2026 06:30 498 0

  • япония-
  • киберсигурност-
  • хакерски атаки-
  • изтичане на данни-
  • изкуствен интелект

Над 20 големи компании съобщиха за пробиви, а потенциално засегнати са данните на десетки милиони клиенти

Япония обяви извънредна ситуация заради кибератаки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Япония обяви извънредна ситуация в киберпространството след вълна от хакерски атаки, засегнали повече от 20 големи компании през последните седмици. Потенциално изложени на риск са данните на десетки милиони клиенти, а засегнатите сектори включват търговията, ресторантьорството, здравеопазването и държавната администрация.

Председателят на японския Щаб по стратегията за национална киберсигурност Масааки Тайра заяви, че страната се намира в „извънредна ситуация в киберпространството“. Министърът по киберсигурността Тошихару Фурукава определи положението като „много критично“.

Милиони акаунти са под риск

Сред най-големите случаи е този с японския железопътен оператор JR East. Компанията съобщи за възможен теч на 1,67 милиона имейл адреса от системата си за резервации.

Каршеринг услугата Times Car обяви, че може да са засегнати данни от 6,6 милиона акаунта. В профилите са се съхранявали лична информация и цифрови снимки на шофьорски книжки. По данни на японските власти поредицата от пробиви вече създава риск от кражба на самоличност, измами и неправомерно откриване на финансови сметки.

Заради опасенията от злоупотреби японската Агенция за финансови услуги предупреди банките да не приемат шофьорски книжки при откриване на сметки, когато клиентите могат да бъдат идентифицирани с документи с чип, като паспорти или националните карти MyNumber.

Правителството засилва мерките

Националният орган по киберсигурност е изпратил указания до японските министерства, които трябва да ги разпространят до местните власти и частните компании. Препоръките включват актуализиране на защитните системи, използване на силни и различни пароли и засилване на контрола по веригите за доставки. Властите предупреждават и за измами, при които нападателите се представят за служители, предлагащи защита от кибератаки.

Фурукава заяви, че атаките стават все по-сложни. „Всеки трябва да бъде по-бдителен и сам да защитава собствената си информация“, каза министърът. Японската Дигитална агенция предупреди, че изтеклите лични данни могат да бъдат използвани за представяне под чужда самоличност, измами и неправомерни преводи.

Ролята на изкуствения интелект остава неясна

Пряка връзка между изкуствения интелект и конкретната серия от атаки в Япония засега не е установена. Експертът по киберсигурност Масaки Хираока обаче заяви, че автоматизирането на част от процеса позволява на малки групи хакери да изследват много повече системи и да атакуват услуги, които преди не са били достатъчно привлекателни.

Мащабът на проблема се вижда и от общия брой регистрирани инциденти. Според проучване на вестник „Йомиури“ и компанията „Тренд Микро“ през 2026 г. в Япония вече са отчетени над 500 кибератаки. За сравнение, през 2025 г. случаите са били 473, а през 2024 г. – 503.

Източници: apnews.com, ft.com


Япония
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