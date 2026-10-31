Дизелът във Финландия поскъпна до 2,49 евро за литър

Дизелът във Финландия поскъпна до средно 2,49 евро за литър през октомври. Това е най-високата цена от юни 2022 г., а новото равнище надхвърля с 0,05 евро предишния рекорд, показват данни на Статистическата служба на Финландия.

На годишна база увеличението е 54,7 процента. През октомври 2025 г. литър дизел е струвал средно 1,67 евро. Само спрямо септември тази година цената се е повишила с 2,5 процента, от 2,43 на 2,49 евро.

Старши статистикът в Статистическата служба на Финландия Кристиине Ниеминен свързва движението на цените с несигурността при транспорта и отражението ѝ върху предлагането.

Бензинът също поскъпва

„Несигурността около транспорта все още се отразява на предлагането и така повишава потребителските цени“, заяви Ниеминен.

Средната цена на бензина с октаново число 95 е достигнала 2,28 евро за литър, а на бензина с октаново число 98 – 2,38 евро. Спрямо октомври 2025 г. А95 е поскъпнал с 33,3 процента, докато при А98 увеличението е 31,5 процента.

Данните показват и силно поскъпване на лекото гориво, използвано включително за отопление. Средната му цена през октомври е 2,04 евро за литър – със 70 процента повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Статистическата служба отчита общо увеличение на средните цени на течните горива през октомври както спрямо предходния месец, така и на годишна база. Публикуваните стойности са средни цени с включени данъци.

Източници: yle.fi, verkkouutiset.fi