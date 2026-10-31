Дизелът във Финландия поскъпна до 2,49 евро за литър

Дизелът във Финландия поскъпна до средно 2,49 евро за литър през октомври. Това е най-високата цена от юни 2022 г., а новото равнище надхвърля с 0,05 евро предишния рекорд, показват данни на Статистическата служба на Финландия.
На годишна база увеличението е 54,7 процента. През октомври 2025 г. литър дизел е струвал средно 1,67 евро. Само спрямо септември тази година цената се е повишила с 2,5 процента, от 2,43 на 2,49 евро.
Старши статистикът в Статистическата служба на Финландия Кристиине Ниеминен свързва движението на цените с несигурността при транспорта и отражението ѝ върху предлагането.
Бензинът също поскъпва
Средната цена на бензина с октаново число 95 е достигнала 2,28 евро за литър, а на бензина с октаново число 98 – 2,38 евро. Спрямо октомври 2025 г. А95 е поскъпнал с 33,3 процента, докато при А98 увеличението е 31,5 процента.
Данните показват и силно поскъпване на лекото гориво, използвано включително за отопление. Средната му цена през октомври е 2,04 евро за литър – със 70 процента повече в сравнение със същия месец на миналата година.
Статистическата служба отчита общо увеличение на средните цени на течните горива през октомври както спрямо предходния месец, така и на годишна база. Публикуваните стойности са средни цени с включени данъци.
Източници: yle.fi, verkkouutiset.fi
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А в Русия нафтата е
Лошото е.......че нафта няма
Коментиран от #3
06:30 31.10.2026
2 Нищо
06:31 31.10.2026
3 Неразбрал
До коментар #1 от "А в Русия нафтата е":как няма, като има и за ФАЩ ?
Коментиран от #5
06:32 31.10.2026
4 Важното...
06:33 31.10.2026
5 Дали?
До коментар #3 от "Неразбрал":300 000 тона?
Ще ти кажа нещо, провери ако не ми вярваш.
Толкова дизел в САЩ консумират за 2 часа и 40 минути.
Сделката беше символична, за да успокои американците. Това количество е нищожно. Цената на нафтата в САЩ дори не помръдна. Просто трябваше да се публикува някаква новина
Коментиран от #7, #9
06:37 31.10.2026
6 батСали
може още
06:42 31.10.2026
7 Извод
До коментар #5 от "Дали?":Важното е да "рипат" ЕвроУрсулите !
06:43 31.10.2026
8 Фен
06:49 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.