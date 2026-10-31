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Дизелът във Финландия поскъпна до 2,49 евро за литър

Дизелът във Финландия поскъпна до 2,49 евро за литър

31 Октомври, 2026 06:25 451 9

  • дизел-
  • горива-
  • финландия-
  • цени-
  • бензин

Цената е най-високата в страната от юни 2022 г. Бензинът също отчита годишно поскъпване с над 30 процента

Дизелът във Финландия поскъпна до 2,49 евро за литър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дизелът във Финландия поскъпна до средно 2,49 евро за литър през октомври. Това е най-високата цена от юни 2022 г., а новото равнище надхвърля с 0,05 евро предишния рекорд, показват данни на Статистическата служба на Финландия.

На годишна база увеличението е 54,7 процента. През октомври 2025 г. литър дизел е струвал средно 1,67 евро. Само спрямо септември тази година цената се е повишила с 2,5 процента, от 2,43 на 2,49 евро.

Старши статистикът в Статистическата служба на Финландия Кристиине Ниеминен свързва движението на цените с несигурността при транспорта и отражението ѝ върху предлагането.

„Несигурността около транспорта все още се отразява на предлагането и така повишава потребителските цени“, заяви Ниеминен.

Бензинът също поскъпва

Средната цена на бензина с октаново число 95 е достигнала 2,28 евро за литър, а на бензина с октаново число 98 – 2,38 евро. Спрямо октомври 2025 г. А95 е поскъпнал с 33,3 процента, докато при А98 увеличението е 31,5 процента.

Данните показват и силно поскъпване на лекото гориво, използвано включително за отопление. Средната му цена през октомври е 2,04 евро за литър – със 70 процента повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Статистическата служба отчита общо увеличение на средните цени на течните горива през октомври както спрямо предходния месец, така и на годишна база. Публикуваните стойности са средни цени с включени данъци.

Източници: yle.fi, verkkouutiset.fi


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Русия нафтата е

    1 4 Отговор
    80 цента.
    Лошото е.......че нафта няма

    Коментиран от #3

    06:30 31.10.2026

  • 2 Нищо

    4 0 Отговор
    акъл да им дойде !

    06:31 31.10.2026

  • 3 Неразбрал

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "А в Русия нафтата е":

    как няма, като има и за ФАЩ ?

    Коментиран от #5

    06:32 31.10.2026

  • 4 Важното...

    4 0 Отговор
    ....е, да са в новия пакет

    06:33 31.10.2026

  • 5 Дали?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    300 000 тона?
    Ще ти кажа нещо, провери ако не ми вярваш.
    Толкова дизел в САЩ консумират за 2 часа и 40 минути.
    Сделката беше символична, за да успокои американците. Това количество е нищожно. Цената на нафтата в САЩ дори не помръдна. Просто трябваше да се публикува някаква новина

    Коментиран от #7, #9

    06:37 31.10.2026

  • 6 батСали

    0 0 Отговор
    малко им е
    може още

    06:42 31.10.2026

  • 7 Извод

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дали?":

    Важното е да "рипат" ЕвроУрсулите !

    06:43 31.10.2026

  • 8 Фен

    0 0 Отговор
    Ако! Важното е Макрон д дава кинти на Зе. И бидето му следва да е златно!

    06:49 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.