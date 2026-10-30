Sony представи новия PS5

Sony представи новата колекция PS5 Prism Collection с прозрачни контролери DualSense и панели за конзолата. Аксесоарите са в три цвята – Flare Orange, Emerald Green и Graphite Gray – и са създадени така, че част от вътрешните компоненти да останат видими.

При панелите за PlayStation 5 прозрачната горна част разкрива вентилатора на конзолата. Контролерите показват още повече от конструкцията си – през корпуса се виждат основни компоненти и превключватели. Така Sony връща към PS5 естетиката на прозрачните електронни устройства, популярна в края на 90-те години. Flare Orange е наситено оранжев, Emerald Green е дълбок зелен цвят, а Graphite Gray предлага сив вариант с по-сдържан вид. Прозрачните елементи са комбинирани с гланцово покритие, а при контролерите задната част позволява по-ясен поглед към технологията на DualSense.

„Знаем колко много нашите фенове очакваха завръщането на прозрачните контролери. Искахме да върнем емблематичната тенденция от края на 90-те в съвременна форма, която да допълва индустриалния дизайн на PS5“, заявява Лео Кардосо от екипа за дизайн на цветовете, материалите и покритията на Sony Interactive Entertainment. Безжичните контролери DualSense от Prism Collection ще се продават за 84,99 долара, 84,99 евро или 74,99 британски лири. Панелите за PS5 ще струват 74,99 долара, 74,99 евро или 64,99 британски лири.

Предварителните поръчки започват на 10 ноември чрез PlayStation и участващи търговци. Доставките са планирани за 4 февруари 2027 година, като Sony уточнява, че наличността и датите могат да се различават според държавата. Компанията не е посочила дали панелите ще бъдат съвместими с всички версии на PS5, или само с по-новите модели Slim и Pro.