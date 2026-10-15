ФБР разби над 40 севернокорейски ферми за лаптопи

ФБР е извършило обиски на повече от 40 адреса в Тексас и е иззело приблизително 187 лаптопа и устройства KVM, използвани за отдалечен достъп до компютри. Акцията е проведена между 21 и 25 септември в рамките на операция „Lonestar Roundup“.

Т.нар. ферми за лаптопи са били организирани в американски жилища. Посредници са получавали служебни компютри, предоставени от американски компании, съхранявали са ги на адресите си и са инсталирали софтуер или устройства за отдалечен достъп. Така IT работници, намиращи се извън САЩ, са можели да работят през компютри, които изглеждат като използвани от служители на американска територия.

Схемата е засегнала над 70 компании

Според обвинението схемата е действала от 2019 г. до около юли 2025 г. и е засегнала повече от 70 американски компании. Чрез нея са генерирани около 3 милиона долара приходи, за които американските власти смятат, че са били насочвани към структури, контролирани от Северна Корея.

Работниците са използвали откраднати или фалшифицирани документи за самоличност, виртуални частни мрежи и прокси инфраструктура, за да представят местонахождението си като американско. След получаването на възнагражденията американските посредници са прехвърляли парите към сметки, свързани със севернокорейската мрежа.

„Северна Корея разполага хиляди държавни IT работници, които проникват в компании в Съединените щати и съюзнически държави. Всяка от тези позиции финансира ядрената и балистичната ракетна програма чрез открадната самоличност на американец и доверието на работодателя“, заявява Брет Лейтърман от киберотдела на ФБР.

14 души са обвинени в САЩ

Министерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения срещу 14 души. Двама американски граждани от Охайо са арестувани. Десет от обвиняемите са граждани на Северна Корея, които живеят в Китай, а самоличностите на други двама са запечатани.

Обвиненията включват заговор за измама по електронен път, пране на пари, кражба на самоличност и утежнена кражба на самоличност. Обвиненията не са доказателство за вина, а всички обвиняеми имат право на справедлив процес.

При действията в Тексас посредници не са били арестувани. Според информацията за операцията те са били предупредени, че могат да понесат наказателна отговорност. Разследването продължава, а американските власти очакват да бъдат предприети и следващи действия срещу участници в мрежата.

CrowdStrike е помогнала на ФБР при идентифицирането на мрежата, известна като „Famous Chollima“. Компанията е регистрирала средно по два нови случая на ден през септември, което според нейния представител Адам Майърс може да е само малка част от действителния мащаб на схемата.

Източници: cbsnews.com, nextgov.com