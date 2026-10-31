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Прокуратурата в Япония поиска затвор за двама US морски пехотинци

Прокуратурата в Япония поиска затвор за двама US морски пехотинци

31 Октомври, 2026 06:37, обновена 31 Октомври, 2026 06:40 640 1

  • япония-
  • американски морски пехотинци-
  • кражби-
  • база ивакуни-
  • окръжен съд фукуока

Двамата военнослужещи от база Ивакуни признаха серия кражби за около 11 млн. йени. Защитата поиска условни присъди

Прокуратурата в Япония поиска затвор за двама US морски пехотинци - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японската прокуратура поиска четири години затвор за 26-годишния Малик Джуджуън Луис и три години за 21-годишния Деймиън Пол Хелмс – двама американски морски пехотинци от базата Ивакуни, обвинени в серия кражби в Япония.

Двамата признаха обвиненията по време на първото заседание във Фукуока, съобщи агенция Киодо. Делото се разглежда от Окръжния съд във Фукуока и приключи по същество в същия ден.

Според обвинението през декември 2025 г. Луис и Хелмс са прониквали в заведения в квартал Накасу, като от шест обекта са били отнети над 400 000 йени. Разследването обхваща и други случаи в префектурите Ямагучи и Хирошима, както и в Токио.

Общият размер на предполагаемите щети е около 11 милиона йени, или приблизително 64 000 долара. По-ранни данни за разследването сочат, че двамата са били обвинени за проникване, кражба, опит за кражба и съучастие в кражба в различни части на страната.

В пледоарията си прокуратурата поиска за Луис четири години затвор, а за Хелмс – три години. „Размерът на щетите е голям, а начинът на извършване е дръзък и тежък“, заяви обвинението, цитирано от телевизия Ниши-Нипон.

Защитата поиска условни присъди. Адвокатите посочиха, че двамата подсъдими съжаляват за действията си и предприемат стъпки за обезщетяване на пострадалите.

Луис и Хелмс са военнослужещи от военновъздушната база на морската пехота на САЩ в Ивакуни, префектура Ямагучи. Според американското издание „Старс енд Страйпс“ те са били държани под контрола на американската морска пехота, докато японските власти са водили наказателното производство.

Източници: fnn.jp, stripes.com


Япония
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