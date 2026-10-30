Nokia представи 2360 Flip - сгъваем телефон с копчета

HMD представи Nokia 2360 Flip – сгъваем телефон с два дисплея, физически клавиши и отделен SOS бутон. Моделът е разработен с фокус върху възрастни хора и ученици, като предлага дистанционна настройка от член на семейството чрез функцията Family Assist, която позволява от разстояние да се добавят контакти, да се променя силата на звука, да се задават напомняния и да се настройва SOS функцията. Според HMD управлението се извършва чрез SMS, така че за самия Nokia 2360 Flip не е необходим мобилен план за данни. Приложението е достъпно за Android и iPhone.

Бутонът за спешна връзка е разположен на задния панел. При задържането му за три секунди телефонът едновременно набира предварително зададен номер и изпраща текстови съобщения до до пет спешни контакта. HMD уточнява, че функцията не заменя обществените спешни служби. За ученици Nokia 2360 Flip предлага School Mode, списък с разрешени контакти и възможност за блокиране на отделни функции като камерата и игрите. Настройките се защитават с родителски PIN код.

Основният екран е 2,8-инчов с QVGA резолюция, а външният дисплей е 1,77-инчов и показва информация за обаждането, преди телефонът да бъде отворен. Моделът има QVGA камера, високоговорител, FM радио, 3,5-милиметров жак за слушалки и USB Type-C порт. Вътрешната памет е 4 MB, а microSD картите могат да бъдат с капацитет до 32 GB.

Телефонът използва сменяема батерия с капацитет 1450 mAh. По данни на HMD тя осигурява до 15 дни в режим на готовност и до 27,5 часа разговори. Nokia 2360 Flip поддържа две SIM карти, но работи само в 2G мрежи. Това ограничава употребата му в държави и райони, където този стандарт вече е спрян. Nokia 2360 Flip ще се предлага в тъмносиво, бордо и тюркоазено. HMD все още не е обявила цената, пазарите, на които телефонът ще бъде достъпен, и конкретната дата за начало на продажбите.