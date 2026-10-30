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Nokia представи 2360 Flip - сгъваем телефон с копчета

Nokia представи 2360 Flip - сгъваем телефон с копчета

30 Октомври, 2026 11:44 809 4

  • nokia 2360 flip-
  • hmd-
  • мобилни телефони-
  • family assist-
  • sos бутон

HMD предлага дистанционно управление чрез Family Assist, но работи само с 2G мрежи

Nokia представи 2360 Flip - сгъваем телефон с копчета - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

HMD представи Nokia 2360 Flip – сгъваем телефон с два дисплея, физически клавиши и отделен SOS бутон. Моделът е разработен с фокус върху възрастни хора и ученици, като предлага дистанционна настройка от член на семейството чрез функцията Family Assist, която позволява от разстояние да се добавят контакти, да се променя силата на звука, да се задават напомняния и да се настройва SOS функцията. Според HMD управлението се извършва чрез SMS, така че за самия Nokia 2360 Flip не е необходим мобилен план за данни. Приложението е достъпно за Android и iPhone.

Бутонът за спешна връзка е разположен на задния панел. При задържането му за три секунди телефонът едновременно набира предварително зададен номер и изпраща текстови съобщения до до пет спешни контакта. HMD уточнява, че функцията не заменя обществените спешни служби. За ученици Nokia 2360 Flip предлага School Mode, списък с разрешени контакти и възможност за блокиране на отделни функции като камерата и игрите. Настройките се защитават с родителски PIN код.

Nokia представи 2360 Flip - сгъваем телефон с копчета

Основният екран е 2,8-инчов с QVGA резолюция, а външният дисплей е 1,77-инчов и показва информация за обаждането, преди телефонът да бъде отворен. Моделът има QVGA камера, високоговорител, FM радио, 3,5-милиметров жак за слушалки и USB Type-C порт. Вътрешната памет е 4 MB, а microSD картите могат да бъдат с капацитет до 32 GB.

Телефонът използва сменяема батерия с капацитет 1450 mAh. По данни на HMD тя осигурява до 15 дни в режим на готовност и до 27,5 часа разговори. Nokia 2360 Flip поддържа две SIM карти, но работи само в 2G мрежи. Това ограничава употребата му в държави и райони, където този стандарт вече е спрян. Nokia 2360 Flip ще се предлага в тъмносиво, бордо и тюркоазено. HMD все още не е обявила цената, пазарите, на които телефонът ще бъде достъпен, и конкретната дата за начало на продажбите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Ще си купя такъв.

    12:05 30.10.2026

  • 2 Хохо

    2 3 Отговор
    И откъде да намеря 2G мрежа

    Коментиран от #3

    12:16 30.10.2026

  • 3 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо":

    2G мрежата е налична навсякъде в градовете. Ползва се изцяло за медицинско оборудване. Няма да я спрат скоро.

    12:24 30.10.2026

  • 4 Веднага си представям

    0 1 Отговор
    Подобна новина след 10-15 години примерно през 2040 - Toyota представи хибрид. Ще звучи по абсолютно същия начин, както това че nokia Е представила телефон с копчета през 2026.

    Представяте ли си някой да ви беше казал преди 15 години, че най-големият производител на най-високо технологичните и качествени телефони в света nokia ще в това положение през 2026?

    Та тогава nokia държеше 40% от пазара

    12:54 30.10.2026