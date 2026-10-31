Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Полша »
Навроцки свиква спешни консултации заради кризата в Полша

Навроцки свиква спешни консултации заради кризата в Полша

31 Октомври, 2026 06:33, обновена 31 Октомври, 2026 06:35 1 048 9

  • карол навроцки-
  • конституционен трибунал-
  • полша-
  • доналд туск-
  • паул шефернакер

Президентът търси стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред след ескалацията около Конституционния трибунал

Навроцки свиква спешни консултации заради кризата в Полша - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Полша Карол Навроцки свиква спешни консултации с представители на парламентарните сили заради кризата около Конституционния трибунал. Целта е да бъдат стабилизирани политическата ситуация и конституционният ред, обяви ръководителят на президентския кабинет Паул Шефернакер.

„С оглед на заплахата за вътрешната сигурност на Република Полша свиквам днес спешни консултации с представители на парламентарните сили с цел стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред“, заяви Шефернакер, който прочете изявлението в ефира на телевизия „Република“. Точен час за срещите не беше посочен, както и кои парламентарни партии ще изпратят свои представители.

Кризата ескалира около ръководството на трибунала

Напрежението се изостри на 30 октомври, когато от сайта на Конституционния трибунал беше обявено отстраняването на неговия председател Богдан Швенчковски и на заместник-председателя му. Съдията Анна Корвин-Пьотровска заяви, че поема ръководството на институцията, докато противниците на хода го определиха като незаконен. Около сградата в центъра на Варшава бяха разположени полицейски сили, а пред трибунала се събраха протестиращи.

Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. След пристигането си той се срещна с първия председател на Върховния съд Збигнев Капински. Двамата влязоха в сградата на Конституционния трибунал малко преди 1 часа през нощта, съобщи Полската информационна агенция.

Спорът за новите съдии продължава

Конфликтът между президентската институция и правителството на премиера Доналд Туск се развива от месеци. В центъра му е статутът на съдии, избрани от парламента, но допуснати до работа след различни процедури по полагане на клетва. Президентската канцелария твърди, че част от тях не могат да започнат работа без клетва пред държавния глава. Управляващото мнозинство оспорва тази позиция.

На 16 октомври осем избрани от парламента съдии заявиха, че ще предприемат всички предвидени от закона действия за възстановяване на работата на трибунала. Премиерът Туск обяви, че правителството ще възстанови правовия и конституционния ред с наличните средства. Венецианската комисия препоръча да бъде създадена възможност клетвата да бъде положена и без физическото присъствие на президента, ако той отказва или забавя процедурата.

Предстоящите консултации ще бъдат първият обявен политически опит за пряко обсъждане на кризата между президентството и парламентарните сили след последната ескалация. Засега не е посочено кога точно ще започнат срещите и дали в тях ще участват представители на всички парламентарни групи.

Източници: new.tvrepublika.pl, polskieradio.pl, ndtv.com


Полша
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истинска криза

    2 2 Отговор
    Демографската криза в Полша се задълбочава с исторически темпове през 2025 и 2026 г., превръщайки се в едно от най-сериозните дългосрочни предизвикателства пред страната. Католическата нация преминава през критичен срив на раждаемостта, който е сред най-бързите в цяла Европа

    06:37 31.10.2026

  • 2 Гошо

    7 1 Отговор
    Поляците се сбиха ,ама не трябваше ли това да е в Русия ?.

    06:38 31.10.2026

  • 3 Само питам

    5 0 Отговор
    А наш "Навроцки", кога ?

    06:39 31.10.2026

  • 4 Тоз е като нашия премиер

    2 11 Отговор
    Путинофил

    Коментиран от #5

    06:40 31.10.2026

  • 5 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тоз е като нашия премиер":

    Туск е ЕвроУрсулата !

    Коментиран от #9

    06:48 31.10.2026

  • 6 Софиянец

    6 1 Отговор
    Евро гетото гори 🤭

    Коментиран от #7

    06:54 31.10.2026

  • 7 Язък

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    за леврото у нас !

    06:56 31.10.2026

  • 8 Полски Тръмбеш

    1 0 Отговор
    Пак са сложили корумпирана съдийска бригада.

    07:01 31.10.2026

  • 9 Туск е Меркел заедно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Работиха и създадоха УРСУЛА И КАЛАС. Но хората на Европа не са балсами. Всичко ще си дойде на мястото. ТЪРПЕНИЕТО СВЪРШИ. НАРОДИТЕ РАЗБРАХА КОИ СА ЛОШИТЕ МНОГО ПРЕДИ ГО И РАДЕВ РАЗБРА И ЗАЕ ТОЧНАТА СТРАНА. РУСИЯ САЩ КИТАЙ. БЕЗ ГАЗ ПЕТРОЛ НЕ СЕ ЖИВЕЕ. И EU Е ВЪВ РАЗПАД.

    07:04 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания