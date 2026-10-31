Навроцки свиква спешни консултации заради кризата в Полша

Президентът на Полша Карол Навроцки свиква спешни консултации с представители на парламентарните сили заради кризата около Конституционния трибунал. Целта е да бъдат стабилизирани политическата ситуация и конституционният ред, обяви ръководителят на президентския кабинет Паул Шефернакер.

„С оглед на заплахата за вътрешната сигурност на Република Полша свиквам днес спешни консултации с представители на парламентарните сили с цел стабилизиране на политическата ситуация и възстановяване на конституционния ред“, заяви Шефернакер, който прочете изявлението в ефира на телевизия „Република“. Точен час за срещите не беше посочен, както и кои парламентарни партии ще изпратят свои представители.

Кризата ескалира около ръководството на трибунала

Напрежението се изостри на 30 октомври, когато от сайта на Конституционния трибунал беше обявено отстраняването на неговия председател Богдан Швенчковски и на заместник-председателя му. Съдията Анна Корвин-Пьотровска заяви, че поема ръководството на институцията, докато противниците на хода го определиха като незаконен. Около сградата в центъра на Варшава бяха разположени полицейски сили, а пред трибунала се събраха протестиращи.

Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал и се върна в Полша. След пристигането си той се срещна с първия председател на Върховния съд Збигнев Капински. Двамата влязоха в сградата на Конституционния трибунал малко преди 1 часа през нощта, съобщи Полската информационна агенция.

Спорът за новите съдии продължава

Конфликтът между президентската институция и правителството на премиера Доналд Туск се развива от месеци. В центъра му е статутът на съдии, избрани от парламента, но допуснати до работа след различни процедури по полагане на клетва. Президентската канцелария твърди, че част от тях не могат да започнат работа без клетва пред държавния глава. Управляващото мнозинство оспорва тази позиция.

На 16 октомври осем избрани от парламента съдии заявиха, че ще предприемат всички предвидени от закона действия за възстановяване на работата на трибунала. Премиерът Туск обяви, че правителството ще възстанови правовия и конституционния ред с наличните средства. Венецианската комисия препоръча да бъде създадена възможност клетвата да бъде положена и без физическото присъствие на президента, ако той отказва или забавя процедурата.

Предстоящите консултации ще бъдат първият обявен политически опит за пряко обсъждане на кризата между президентството и парламентарните сили след последната ескалация. Засега не е посочено кога точно ще започнат срещите и дали в тях ще участват представители на всички парламентарни групи.

Източници: new.tvrepublika.pl, polskieradio.pl, ndtv.com