Apple представи първия MacBook Pro със сензорен екран

Apple представи новите MacBook Pro с OLED дисплеи и сензорно управление – две функции, които се появяват за първи път в серията. Лаптопите ще се продават паралелно със съществуващите модели, а предварителните поръчки започват на 28 октомври, докато продажбите стартират на 6 ноември.

„Новият MacBook Pro е монументална крачка напред за Mac“, заявява Джони Сруйджи, главен директор по хардуера на Apple. Според него комбинацията от Tandem OLED технология, сензорно управление и чиповете M5 Pro и M5 Max създава нов начин за работа с професионално съдържание.

Основната промяна е дисплеят, който Apple нарича PROLED XDR. Панелът използва Tandem OLED технология – два наслоени OLED екрана, които увеличават светлинната мощност. Максималната яркост достига 2000 нита, а постоянната е 1000 нита. Екранът поддържа променлива честота на опресняване между 10 и 120 Hz и покрива цветовите пространства P3 и Adobe RGB. Това го насочва към задачи като обработка на снимки, видео и графичен дизайн. Сензорното управление идва на Mac за първи път. Apple го представя като допълнителен начин за работа със съдържание и проекти в приложенията, а не като заместител на клавиатурата и тракпада. macOS не е преработена изцяло за работа само чрез докосване. Прорезът в горната част на дисплея е заменен с Dynamic Island, но MacBook Pro не получава Face ID. Защитеното удостоверяване продължава да се извършва чрез Touch ID.

Новите варианти са с няколко милиметра по-малки във всяко измерение и тежат с около 200-300 грама по-малко в зависимост от модела. Вътрешната термична конструкция е преработена, като топлият въздух се отвежда встрани от дисплея. Върху капака се връща светещото лого на Apple. Аудиосистемата запазва шестте високоговорителя, но получава нови басови говорители и пищялки. Компанията посочва, че басът е с 50 процента по-дълбок, а преработката позволява добър звук и при затворен капак.

По останалите основни параметри новите лаптопи са близки до стандартните MacBook Pro. Те използват чипове M5 Pro и M5 Max, същите възможности за памет, същата свързаност и същия живот на батерията. Основният избор за купувачите е между LCD дисплей без докосване и OLED екран със сензорно управление. 14-инчовият MacBook Pro с M5 Pro започва от 2899 долара, а 16-инчовият модел с този чип – от 3399 долара. Версиите с M5 Max струват съответно 4499 и 4799 долара.