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Samsung представи нов луксозен сгъваем смартфон

Samsung представи нов луксозен сгъваем смартфон

29 Октомври, 2026 19:45 532 1

  • samsung w27-
  • сгъваеми смартфони-
  • galaxy z fold8 ultra-
  • технологии-
  • китай

Новият сгъваем модел е луксозна версия на Galaxy Z Fold8 Ultra със златисти елементи, сателитна връзка и до 1 TB памет

Samsung представи нов луксозен сгъваем смартфон - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung представи в Китай новия си сгъваем смартфон W27. Моделът е част от премиум серията W и по характеристики е базиран на Galaxy Z Fold8 Ultra, но получава различен дизайн, специална опаковка и по-висока цена. Устройството се предлага в две конфигурации, като максималната достига 21 999 китайски юана, или малко под 3000 евро.

Корпусът на Samsung W27 е изпълнен в комбинация от червено и синьо – цветове, традиционно свързвани с китайската култура. Златистото покритие обхваща рамката, пантата, задния камера модул и пръстените около обективите. На гърба е поставено и характерното лого „Heart to the World“. Предният и задният панел са защитени със стъкло Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Смартфонът разполага с външен 6,5-инчов дисплей и вътрешен 8-инчов сгъваем екран. За производителността се грижи Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а батерията е с капацитет 5000 mAh. Задната камера е тройна, като основният сензор е с резолюция 200 мегапиксела.

Samsung представи нов луксозен сгъваем смартфон

W27 работи с Android 17 и интерфейса One UI 9. Допълнителната му особеност е поддръжката на сателитна свързаност, която позволява комуникация извън зоните с традиционно мобилно покритие. Samsung China посочва, че моделът поддържа и сателитни разговори и съобщения, като конкретните условия зависят от местния оператор.Базовата конфигурация с 16 GB RAM и 512 GB памет струва 18 999 юана, а версията с 1 TB памет е на цена от 21 999 юана. И двете разполагат с 16 GB оперативна памет.

В комплекта Samsung включва специална колекционерска кутия, зарядно устройство с мощност 45 W, кевларен защитен калъф и стандартните аксесоари. Това е част от позиционирането на W27 като луксозен, ориентиран към китайския пазар вариант на сгъваемия флагман. Засега Samsung W27 е обявен за китайския пазар. Компанията не е съобщила за планове да предлага модела официално в други държави.


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  • 1 Много лъскав

    0 0 Отговор
    Като за 3000 евра е добре, че и с 200 мп.камвра извънземно няма да ми убегне и в космоса ако ще да се крие :)

    20:42 29.10.2026