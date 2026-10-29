Samsung представи нов луксозен сгъваем смартфон

Samsung представи в Китай новия си сгъваем смартфон W27. Моделът е част от премиум серията W и по характеристики е базиран на Galaxy Z Fold8 Ultra, но получава различен дизайн, специална опаковка и по-висока цена. Устройството се предлага в две конфигурации, като максималната достига 21 999 китайски юана, или малко под 3000 евро.

Корпусът на Samsung W27 е изпълнен в комбинация от червено и синьо – цветове, традиционно свързвани с китайската култура. Златистото покритие обхваща рамката, пантата, задния камера модул и пръстените около обективите. На гърба е поставено и характерното лого „Heart to the World“. Предният и задният панел са защитени със стъкло Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Смартфонът разполага с външен 6,5-инчов дисплей и вътрешен 8-инчов сгъваем екран. За производителността се грижи Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а батерията е с капацитет 5000 mAh. Задната камера е тройна, като основният сензор е с резолюция 200 мегапиксела.

W27 работи с Android 17 и интерфейса One UI 9. Допълнителната му особеност е поддръжката на сателитна свързаност, която позволява комуникация извън зоните с традиционно мобилно покритие. Samsung China посочва, че моделът поддържа и сателитни разговори и съобщения, като конкретните условия зависят от местния оператор.Базовата конфигурация с 16 GB RAM и 512 GB памет струва 18 999 юана, а версията с 1 TB памет е на цена от 21 999 юана. И двете разполагат с 16 GB оперативна памет.

В комплекта Samsung включва специална колекционерска кутия, зарядно устройство с мощност 45 W, кевларен защитен калъф и стандартните аксесоари. Това е част от позиционирането на W27 като луксозен, ориентиран към китайския пазар вариант на сгъваемия флагман. Засега Samsung W27 е обявен за китайския пазар. Компанията не е съобщила за планове да предлага модела официално в други държави.