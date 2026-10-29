Apple съзнателно е понижила контрола за iPhone Duo

Apple е понижила част от изискванията за контрол на качеството при производството на сгъваемия iPhone Duo, за да увеличи доставките преди празничния сезон, твърди китайското издание Jiemian News. Същият източник посочва, че по производствената линия вече е заменена „партида компоненти“, но настоящите стандарти за контрол на качеството не са променени. Така в разпространената информация остават две различни твърдения: че по-рано е имало известно облекчаване на проверките заради натиска върху производството, и че след предприетите промени действащите критерии не са променени. Apple продължава да поставя приоритет върху наличностите на iPhone Duo в магазините преди празничния сезон. Според публикацията компанията си е поставила цел да достави 7,5 милиона устройства до края на годината.

Производственият натиск идва на фона на сигнали за повреди по вътрешния дисплей на телефона. Част от собствениците описват напукване в района на сгъвката, а в някои случаи преди появата му се чува звук, наподобяващ пропукване. Apple потвърди, че е запозната с проблема, но го определи като засягащ „малък брой устройства iPhone Duo“. Компанията посочи: „Ако потребителите изпитват проблеми с дисплея на своя iPhone Duo, трябва да се свържат с AppleCare за замяна.“ При разглобяване на повредено устройство той е открил счупен свързващ елемент от вътрешния механизъм на пантата. Частта се намира зад средната зона на вътрешния дисплей и изглежда по-тънка от други елементи на конструкцията.

Според анализа именно този компонент може да е свързан със звука при повредата и с последващото увреждане на екрана. Предположението обаче не е потвърдено от Apple, а публикуваните случаи не доказват сами по себе си, че става дума за системен дефект.