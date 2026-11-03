Прогнозират AI атаки срещу критичната инфраструктура на Острова до 2028 г

Изкуственият интелект вероятно ще бъде използван при кибератаки срещу критичната инфраструктура на Обединеното кралство до 2028 г., включително при ransomware атаки срещу електроцентрали, летища, болници и други системи, от които зависят основни услуги. Това е една от оценките в годишния преглед на Националния център за киберсигурност (NCSC).

Центърът определя като много вероятно между сега и 2028 г. да бъде извършена ransomware атака срещу британска критична инфраструктура със зловреден софтуер, подпомаган от изкуствен интелект. Прегледът разглежда възможните развития на заплахата, а не посочва конкретна планирана атака или извършител.

Остарелите системи остават основен риск

Според оценката нападателите ще използват изкуствен интелект най-вече за ускоряване и разширяване на вече познати техники. Сред тях са откриването на уязвимости, проникването в системи и разпространяването на зловреден код. Това означава, че основният риск няма непременно да идва от напълно нов тип атака, а от възможността слабости в остарели технологии да бъдат откривани и използвани много по-бързо.

NCSC предупреждава и за допълнителен риск, свързан с навлизането на изкуствения интелект в самата критична инфраструктура. Новите системи могат да разширят т.нар. повърхност за атаки, тоест броя на устройствата, връзките и програмите, които могат да бъдат използвани за проникване.

„Уязвимости, които са били търпени твърде дълго, вече могат да бъдат откривани и използвани в мащаб, който доскоро беше невъобразим“, заяви Ричард Хорн, ръководител на NCSC. Той предупреди, че организациите, които не инвестират в обновяване и защита на технологиите си, може да се наложи да обясняват защо са прекъснати доставки, електрозахранване или работа на предприятия.

Русия и Китай са сред основните заплахи

В оценката се посочва, че до 2028 г. Русия, Китай и други държави вероятно ще използват редовно киберспособности с изкуствен интелект за постигане на геополитическите си цели. Според NCSC китайската киберактивност представлява най-сложното и устойчиво държавно предизвикателство за Обединеното кралство, докато Русия използва кибероперации, които остават под прага на въоръжен конфликт.

Центърът отчита, че за една година до май 2026 г. е управлявал над 200 инцидента, засегнали критичната инфраструктура и свързаната с нея екосистема. Около 75 процента от тях са били свързвани с държавни актьори, посочва британската служба.

Лондон увеличава инвестициите в защита

Британското правителство обяви 60 милиона паунда за първата фаза на националната система Cyber Shield, която трябва да подпомага откриването и блокирането на заплахи. Други 70 милиона паунда са предвидени за Национален център за откриване на уязвимости и наблюдение в реално време.

Планира се и създаването на Център за високи постижения в областта на изкуствения интелект и киберсигурността в Манчестър. Мерките са част от призива на NCSC организациите да отстранят известните слабости, да ограничат ненужното свързване на технологии с интернет и да изграждат възможности за бързо възстановяване след атака.

Източници: theguardian.com, apnews.com