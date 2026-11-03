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Прогнозират AI атаки срещу критичната инфраструктура на Острова до 2028 г
  Тема: Киберсигурност

Прогнозират AI атаки срещу критичната инфраструктура на Острова до 2028 г

3 Ноември, 2026 06:11 561 0

  • изкуствен интелект-
  • киберсигурност-
  • критична инфраструктура-
  • ransomware-
  • обединеното кралство

Британският център за киберсигурност предупреждава за ransomware атаки с изкуствен интелект срещу електроцентрали, летища и болници

Прогнозират AI атаки срещу критичната инфраструктура на Острова до 2028 г - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект вероятно ще бъде използван при кибератаки срещу критичната инфраструктура на Обединеното кралство до 2028 г., включително при ransomware атаки срещу електроцентрали, летища, болници и други системи, от които зависят основни услуги. Това е една от оценките в годишния преглед на Националния център за киберсигурност (NCSC).

Центърът определя като много вероятно между сега и 2028 г. да бъде извършена ransomware атака срещу британска критична инфраструктура със зловреден софтуер, подпомаган от изкуствен интелект. Прегледът разглежда възможните развития на заплахата, а не посочва конкретна планирана атака или извършител.

Остарелите системи остават основен риск

Според оценката нападателите ще използват изкуствен интелект най-вече за ускоряване и разширяване на вече познати техники. Сред тях са откриването на уязвимости, проникването в системи и разпространяването на зловреден код. Това означава, че основният риск няма непременно да идва от напълно нов тип атака, а от възможността слабости в остарели технологии да бъдат откривани и използвани много по-бързо.

NCSC предупреждава и за допълнителен риск, свързан с навлизането на изкуствения интелект в самата критична инфраструктура. Новите системи могат да разширят т.нар. повърхност за атаки, тоест броя на устройствата, връзките и програмите, които могат да бъдат използвани за проникване.

„Уязвимости, които са били търпени твърде дълго, вече могат да бъдат откривани и използвани в мащаб, който доскоро беше невъобразим“, заяви Ричард Хорн, ръководител на NCSC. Той предупреди, че организациите, които не инвестират в обновяване и защита на технологиите си, може да се наложи да обясняват защо са прекъснати доставки, електрозахранване или работа на предприятия.

Русия и Китай са сред основните заплахи

В оценката се посочва, че до 2028 г. Русия, Китай и други държави вероятно ще използват редовно киберспособности с изкуствен интелект за постигане на геополитическите си цели. Според NCSC китайската киберактивност представлява най-сложното и устойчиво държавно предизвикателство за Обединеното кралство, докато Русия използва кибероперации, които остават под прага на въоръжен конфликт.

Центърът отчита, че за една година до май 2026 г. е управлявал над 200 инцидента, засегнали критичната инфраструктура и свързаната с нея екосистема. Около 75 процента от тях са били свързвани с държавни актьори, посочва британската служба.

Лондон увеличава инвестициите в защита

Британското правителство обяви 60 милиона паунда за първата фаза на националната система Cyber Shield, която трябва да подпомага откриването и блокирането на заплахи. Други 70 милиона паунда са предвидени за Национален център за откриване на уязвимости и наблюдение в реално време.

Планира се и създаването на Център за високи постижения в областта на изкуствения интелект и киберсигурността в Манчестър. Мерките са част от призива на NCSC организациите да отстранят известните слабости, да ограничат ненужното свързване на технологии с интернет и да изграждат възможности за бързо възстановяване след атака.

Източници: theguardian.com, apnews.com


Великобритания
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