Google ще прекрати работата на приложението Nest на 25 януари 2027 година, а на 2 август същата година ще спре Google Assistant на съвместимите високоговорители и смарт дисплеи. Компанията насочва потребителите към приложението Google Home и към новия гласов асистент Gemini for Home.

Приложението Nest ще бъде изключено за Android, iOS и уеб. След промяната управлението на устройствата ще се извършва през Google Home, като Google заявява, че прехвърлянето ще бъде автоматично. Миграцията ще обхване съвместимите устройства Nest, включително камерите, както и наличната история на видеозаписите. Потребителите ще трябва да използват приложението Google Home, а за достъп през браузър ще бъде достъпен и уеб вариантът на услугата.

Абонаментите Nest Aware от първо поколение ще преминат автоматично към Google Home Premium. Google посочва, че така покритието ще продължи без прекъсване, а допълнителна информация за конкретния абонамент ще бъде изпратена по имейл преди прехвърлянето.

„Всички устройства, които се поддържат днес, ще продължат да работят с обновените услуги“, заявява Google.

Втората промяна засяга гласовото управление. На 2 август 2027 година Gemini for Home ще замени Google Assistant на съвместимите високоговорители и смарт дисплеи. Google определя преминаването като безплатно и заявява, че то ще бъде достъпно за всички поддържани устройства.

Потребителите ще могат да започнат настройката през приложението Google Home. В менюто с профила и настройките на дома ще се появи известие за активиране на Gemini for Home. Компанията обещава, че устройствата ще запазят поддръжката си, но потребителите, които не преминат към новия асистент, няма да могат да използват своите високоговорители и дисплеи след окончателното спиране на Google Assistant.

Google представя Gemini for Home като по-способен асистент, който разбира по-естествена реч и контекстуални заявки. Промяната е част от постепенното обединяване на услугите за умния дом около Google Home и изкуствения интелект Gemini.