Китайските учени с нов квантов рекорд - телепортираха цяла пикселна матрица

Учени от Източнокитайския педагогически университет постигнаха исторически пробив в областта на квантовите комуникации, успявайки да телепортират квантова информация едновременно през 100 независими канала. По време на мащабния експеримент екипът е пренесъл състоянието на светлината, кодиращо изображение с размер 10х10 пиксела. Това е най-голямата многоканална демонстрация от този тип, осъществявана до момента в света.

За постигането на този резултат изследователите са създали специален масив от 100 пространствено разделени светлинни режима. Всеки един от тези режими е функционирал като самостоятелен информационен канал, поддържан от съответен масив от заплетена светлина (quantum entanglement), осигуряващ необходимите квантови състояния.

За тестово изображение учените са използвали буквата Q, разпределена прецизно между 100-те светлинни лъча. Важно е да се отбележи, че физически самите пиксели или светлинни фотони не са пътували в пространството. Вместо това е пренесено квантовото състояние на светлината за всеки индивидуален режим, дефинирано от неговата амплитуда и фаза. В приемащата точка изследователите са успели да реконструират напълно оригиналната матрица без загуба на информация.

Към момента мащабът на системата е ограничен до 100 канала поради използваната лазерна мощност от около 1 ват. Екипът обаче подчертава, че технологията е лесно скалируема и интеграцията на по-мощни лазерни източници бързо ще увеличи броя на паралелните канали, отваряйки пътя към създаването на високоскоростен квантов интернет.