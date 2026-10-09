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Китайските учени с нов квантов рекорд - телепортираха цяла пикселна матрица

Китайските учени с нов квантов рекорд - телепортираха цяла пикселна матрица

9 Октомври, 2026 14:17 674 7

  • китай-
  • рекорд-
  • учени-
  • физици-
  • квантови комуникации

За постигането на този резултат изследователите са създали специален масив от 100 пространствено разделени светлинни режима

Китайските учени с нов квантов рекорд - телепортираха цяла пикселна матрица - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Учени от Източнокитайския педагогически университет постигнаха исторически пробив в областта на квантовите комуникации, успявайки да телепортират квантова информация едновременно през 100 независими канала. По време на мащабния експеримент екипът е пренесъл състоянието на светлината, кодиращо изображение с размер 10х10 пиксела. Това е най-голямата многоканална демонстрация от този тип, осъществявана до момента в света.

За постигането на този резултат изследователите са създали специален масив от 100 пространствено разделени светлинни режима. Всеки един от тези режими е функционирал като самостоятелен информационен канал, поддържан от съответен масив от заплетена светлина (quantum entanglement), осигуряващ необходимите квантови състояния.

Китайските учени с нов квантов рекорд - телепортираха цяла пикселна матрица

За тестово изображение учените са използвали буквата Q, разпределена прецизно между 100-те светлинни лъча. Важно е да се отбележи, че физически самите пиксели или светлинни фотони не са пътували в пространството. Вместо това е пренесено квантовото състояние на светлината за всеки индивидуален режим, дефинирано от неговата амплитуда и фаза. В приемащата точка изследователите са успели да реконструират напълно оригиналната матрица без загуба на информация.

Към момента мащабът на системата е ограничен до 100 канала поради използваната лазерна мощност от около 1 ват. Екипът обаче подчертава, че технологията е лесно скалируема и интеграцията на по-мощни лазерни източници бързо ще увеличи броя на паралелните канали, отваряйки пътя към създаването на високоскоростен квантов интернет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо не разбрах,

    2 0 Отговор
    освен че фантастикатаще стане реалност! След време!

    14:22 09.10.2026

  • 2 Колко е хубаво

    3 0 Отговор
    когато няма тролове! Ефир,чист като момина сълза!

    14:23 09.10.2026

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 0 Отговор
    навремето един рашан ми се хвалеше , че били създали йонен двигател

    Коментиран от #5

    14:28 09.10.2026

  • 4 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    2 5 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    14:30 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трактор

    0 0 Отговор
    Гръмко заглавие с банален пълнеж след него....

    15:01 09.10.2026

  • 7 Госあ

    0 0 Отговор
    Китай е древна, изключително мощна и устойчива държава, но същевременно пластична и експериментална. Това осигурява и нейното дълголетие.

    15:17 09.10.2026