Две кучета от породата Кане Корсо са открити застреляни в труднодостъпно дере край язовира между бургаските села Миролюбово и Изворище. Сигналът е подаден на 19 ноември около 11:20 часа.

При полицейските действия в местността „Жълъда“ са намерени телата на животните с огнестрелни рани. Полицията е установила като предполагаем извършител 45-годишен мъж от Бургас, който обитавал постройка край язовира.

При претърсването на постройката са открити и иззети две нерегистрирани пушки 12-и калибър, както и боеприпаси за тях.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Данни за мотивите за стрелбата и за собствеността на кучетата не са посочени.

Разследването по случая продължава.

Източници: bntnews.bg