„Пошегувах се с приятеля ми Благо преди месец, че ако ОИК го свали, ще му е голяма реклама, пък то стана“, заяви бизнесменът Марин Митев пред Българското национално радио. По думите му разговорът с кмета на Варна Благомир Коцев е бил в кръга на шегата, а не опит за политическа прогноза.

Митев отрече да има каквото и да е общо с отстраняването на Коцев. Той каза, че двамата са приятели и се срещат по инициатива на кмета, но разговорите им били свързани с лични и житейски теми, а не с управленски решения.

Отрича влияние върху Варна

„Настоящият кмет Благомир Коцев, като гражданин ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждаме с него“, каза Митев.

Бизнесменът отхвърли твърденията, че Варна е „завладяна“ от групировки, и заяви, че не се чувства част от подобен модел. По думите му дружествата, с които е свързан, нямат обществени поръчки или договори за обслужване с общината.

„Какво значи да владеем града? Всички поръчки, всички договорчета... Ние нямаме нито поръчки, нито договори с общината“, заяви Митев. Той посочи като основни свои проекти в региона „Спортен комплекс Варна“, „Алея Първа“ и курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“.

Митев отрече и да е част от „Алтернатива на гражданите“. Той заяви, че групата не е негова и не е създадена с негова протекция. Бизнесменът каза още, че не е акционер в „Холдинг Варна“, който по думите му има 18 000 акционери.

Спорът за крайбрежната алея

В интервюто Митев коментира и движението по крайбрежната алея във Варна. Той заяви, че алеята трябва да бъде предназначена за гражданите, но допусна регулирано движение в определени зони и достъп за линейки и доставки.

Според него строящият се асансьор между Морската градина и морето няма да има капацитет да реши всички транспортни проблеми. Митев каза, че съоръжението е връзка между парка и крайбрежната зона, а движението трябва да се регулира със знаци и полиция.

Какво каза за стадион „Варна“

Митев заяви, че грубият строеж на стадион „Варна“ е приключил. По думите му в проекта са вложени 20 милиона лева, а още 7 милиона лева се очаква да бъдат получени от държавата.

„2027-а смятам, че ако сме живи и здрави, ще го приключим“, каза бизнесменът. Той заяви, че средствата трябва да бъдат използвани за оборудване на стадиона.

Източници: bnrnews.bg, 19min.media