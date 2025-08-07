Samsung разкри новите си евтини слушалки

Следващите слушалки от среден клас на Samsung, Galaxy Buds3 FE, неочаквано се появиха на латиноамериканския уебсайт на компанията, разкривайки цената им и подсказвайки за набора им от функции. Предварителното обявяване, което вероятно е било публикувано преди официалното пускане на пазара, показва, че слушалките ще се продават на цена от 129 долара, което ги позиционира между наскоро представените Galaxy Buds Core и флагманските Galaxy Buds3.

Онлайн обявата, макар и оскъдна по отношение на пълните спецификации, дава представа за това, което можем да очакваме. Страницата на продукта показва слушалките в черно и сиво, въпреки че в момента предлага само сивия цвят за покупка, което подсилва убеждението, че пускането на пазара все още не е напълно официално. Обявата включва и дискретен знак Galaxy AI, което предполага, че Buds3 FE ще поддържа функции като Interpreter Mode и Live Translate, когато се свърже с съвместимо устройство.

Последните сертификати за Galaxy Buds3 FE вече подсказват значително подобрение в живота на батерията в сравнение с оригиналните Buds FE, което е основен аргумент за продажбата на новия модел. Потвърдено е също, че слушалките разполагат с функция за активно шумопотискане (ANC). Официалното обявяване на Buds3 FE се очакваше да съвпадне с пускането на Galaxy S25 FE през септември, което прави тази ранна обява изненада. Въпреки че страницата може да бъде премахната, тя дава солидна индикация за цената на новите слушалки и няколко ключови характеристики.