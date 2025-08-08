Новини
Технологии »
По-старите смартфони получават най-новата ОС на Samsung. Ето кога точно

По-старите смартфони получават най-новата ОС на Samsung. Ето кога точно

8 Август, 2025 15:46 676 0

  • samsung-
  • galaxy-
  • s25-
  • s24-
  • s23-
  • one ui

Датите може да се различават с ден-два от обявеното

По-старите смартфони получават най-новата ОС на Samsung. Ето кога точно - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung официално потвърди, че разширява бета програмата си One UI 8, като предоставя актуализацията на базата на Android 16 на повече устройства, но според нова информация са известни конкретните дати за пускането ѝ. Докато Samsung заяви, че бета версията ще достигне до семейството Galaxy S24 тази седмица и до серията Galaxy S23 следващия месец, източник в X е предоставил по-точен график.

Според източника, серията Galaxy S24 се очаква да получи достъп до бета версията на One UI 8 на 13 август. Потребителите на Galaxy S23 обаче ще трябва да чакат до 8 септември, за да се сдобият с тестовия софтуер. Източникът добави предупреждение, че Samsung е известен с „изненадите“ си и датите могат да се променят с ден-два.

Що се отнася до стабилната публична версия, Samsung вече потвърди, че първите устройства, които ще получат окончателната актуализация One UI 8, ще бъдат моделите Galaxy S25, които ще я получат някъде през септември. Актуализацията ще бъде пусната и за по-старите устройства, като най-новите модели ще я получат първи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ