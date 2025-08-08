По-старите смартфони получават най-новата ОС на Samsung. Ето кога точно

Samsung официално потвърди, че разширява бета програмата си One UI 8, като предоставя актуализацията на базата на Android 16 на повече устройства, но според нова информация са известни конкретните дати за пускането ѝ. Докато Samsung заяви, че бета версията ще достигне до семейството Galaxy S24 тази седмица и до серията Galaxy S23 следващия месец, източник в X е предоставил по-точен график.

Според източника, серията Galaxy S24 се очаква да получи достъп до бета версията на One UI 8 на 13 август. Потребителите на Galaxy S23 обаче ще трябва да чакат до 8 септември, за да се сдобият с тестовия софтуер. Източникът добави предупреждение, че Samsung е известен с „изненадите“ си и датите могат да се променят с ден-два.

Що се отнася до стабилната публична версия, Samsung вече потвърди, че първите устройства, които ще получат окончателната актуализация One UI 8, ще бъдат моделите Galaxy S25, които ще я получат някъде през септември. Актуализацията ще бъде пусната и за по-старите устройства, като най-новите модели ще я получат първи.