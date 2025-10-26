Новини
Технологии »
Странен електрически велосипед от Rivian

Странен електрически велосипед от Rivian

26 Октомври, 2025 12:00 664 3

  • rivian-
  • електрически велосипед

Компанията навлиза в микромобилността

Странен електрически велосипед от Rivian - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато очакваме следващите стъпки на Rivian в сегмента на електрическите пикапи и SUV-та, компанията изненадващо представи своите амбиции за градска микромобилност чрез дъщерното си дружество Also. С фокус върху компактните електрически превозни средства, Also пусна на пазара два нови велосипеда с електрическо задвижване – двуколесният TM-B и четириколесният TM-Q, както и авангардната каска Alpha Wave. Според компанията, тези продукти обещават "пробив в безопасността и свързаността" в градската среда.

Електрическият велосипед Also TM-B (Transcendent Mobility - Bike) привлича вниманието не само с футуристичния си дизайн, но и с иновативната си система на задвижване. Той е оборудван с 24 x 2,6-инчови колела и използва собствената технология DreamRide на компанията.

Странен електрически велосипед от Rivian

Ключовият момент тук е уникалното решение за педалиране: мотористът върти педалите на генератор, който зарежда батерията, а тяговият мотор задвижва задното колело чрез карбонов ремък Gates. Този подход осигурява плавно и мощно ускорение.

Мощност и пробег: Моторът предлага внушителните 180 Нм въртящ момент, достатъчни за бързо потегляне или справяне със стръмни изкачвания, дори при превоз на тежък товар. Максималната скорост достига 32 км/ч без въртене на педали или 45 км/ч с помощта на велосипедиста.

Батерия и зареждане: Сменяемата батерия се предлага в два варианта – 538 Wh и 808 Wh, като по-големият осигурява пробег до 160 км. Зареждането е бързо – 240 W, което позволява пълно зареждане за 2 часа и 20 минути (за по-малката батерия). Допълнителен бонус е възможността за обратно зареждане (power bank функция) през двата USB Type-C порта. Нивото на заряда се следи на ярък E Ink дисплей.

Странен електрически велосипед от Rivian

Функционалност: Рамката е модулна, позволявайки лесно преобразуване на велосипеда в товарен или семеен вариант. Предната вилка е с въздушен амортисьор, а седалката се отключва с плъзване по 5-инчов кръгъл сензорен екран.

Безопасност: Хидравличните спирачки са подсилени със система за рекуперация на енергия, която може да увеличи пробега с около 25%. Когато собственикът се отдалечи, TM-B автоматично заключва батерията, задното колело и рамката, като същевременно изпраща сигнали за неоторизиран достъп и предава местоположението си в реално време.

Also TM-B Launch Edition вече е достъпен за предварителна поръчка на цена от $4500, като доставките стартират през пролетта на 2026 година. Очаква се и по-достъпна версия за $4000, както и Performance модел.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    2 0 Отговор
    Ключовият момент са Пидалите, както се казва в статията!

    12:03 26.10.2025

  • 2 Интересно

    0 0 Отговор
    Имаш загуби от трансформирането на механичната енергия в електрическа и после още загуби, от трансформирането на електрическата в механична.
    Какво му е предимството пред директното задвижване от педалите към колелото?

    Коментиран от #3

    12:14 26.10.2025

  • 3 като питаш да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Ама то в нито една област няма възможност някой да печели без друг да губи. Точно така е и с наемня труд, наетия винаги губи за да печели наемащия. В случая въртеето на педалите е с еднакво усилие през цялото време, докато иначе по надолнище може и без да въртиш, но по нагорнище ще ти изкочи душата, а при много стръмно изкачване може да се наложи и да буташ колелото пеш.

    12:25 26.10.2025