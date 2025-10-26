Странен електрически велосипед от Rivian

Докато очакваме следващите стъпки на Rivian в сегмента на електрическите пикапи и SUV-та, компанията изненадващо представи своите амбиции за градска микромобилност чрез дъщерното си дружество Also. С фокус върху компактните електрически превозни средства, Also пусна на пазара два нови велосипеда с електрическо задвижване – двуколесният TM-B и четириколесният TM-Q, както и авангардната каска Alpha Wave. Според компанията, тези продукти обещават "пробив в безопасността и свързаността" в градската среда.

Електрическият велосипед Also TM-B (Transcendent Mobility - Bike) привлича вниманието не само с футуристичния си дизайн, но и с иновативната си система на задвижване. Той е оборудван с 24 x 2,6-инчови колела и използва собствената технология DreamRide на компанията.

Ключовият момент тук е уникалното решение за педалиране: мотористът върти педалите на генератор, който зарежда батерията, а тяговият мотор задвижва задното колело чрез карбонов ремък Gates. Този подход осигурява плавно и мощно ускорение.

Мощност и пробег: Моторът предлага внушителните 180 Нм въртящ момент, достатъчни за бързо потегляне или справяне със стръмни изкачвания, дори при превоз на тежък товар. Максималната скорост достига 32 км/ч без въртене на педали или 45 км/ч с помощта на велосипедиста.

Батерия и зареждане: Сменяемата батерия се предлага в два варианта – 538 Wh и 808 Wh, като по-големият осигурява пробег до 160 км. Зареждането е бързо – 240 W, което позволява пълно зареждане за 2 часа и 20 минути (за по-малката батерия). Допълнителен бонус е възможността за обратно зареждане (power bank функция) през двата USB Type-C порта. Нивото на заряда се следи на ярък E Ink дисплей.

Функционалност: Рамката е модулна, позволявайки лесно преобразуване на велосипеда в товарен или семеен вариант. Предната вилка е с въздушен амортисьор, а седалката се отключва с плъзване по 5-инчов кръгъл сензорен екран.

Безопасност: Хидравличните спирачки са подсилени със система за рекуперация на енергия, която може да увеличи пробега с около 25%. Когато собственикът се отдалечи, TM-B автоматично заключва батерията, задното колело и рамката, като същевременно изпраща сигнали за неоторизиран достъп и предава местоположението си в реално време.

Also TM-B Launch Edition вече е достъпен за предварителна поръчка на цена от $4500, като доставките стартират през пролетта на 2026 година. Очаква се и по-достъпна версия за $4000, както и Performance модел.