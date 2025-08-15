Руснаци искат предпазните колани във всички коли да станат ярки

В търсене на иновативни начини за подобряване на безопасността на пътя, един руски научен център предлага промяна в традиционния дизайн на предпазните колани. Идеята, която е лансирана от научния център за безопасност на движението по пътищата към Министерството на вътрешните работи на Русия, включва използването на ярки, контрастни цветове и светлоотразителни елементи. Тази инициатива цели да направи незакопчаните колани по-лесни за идентифициране, както от пътните полицаи, така и от автоматизираните системи за видеонаблюдение.

Защо е нужна промяна?

Традиционно, предпазните колани се изработват в неутрални цветове като черно или сиво, които лесно се сливат с дрехите на водачите и пътниците. Това прави установяването на нарушение изключително трудно, особено при слаба осветеност или от разстояние. Допълнителни фактори като гънки на плата и отблясъци от стъклата също утежняват задачата.

Според информация на „Известия“, не използването на предпазните колани остава един от основните фактори за пътнотранспортни произшествия. Ето защо, експертите смятат, че по-видимият колан може да допринесе значително за намаляване на тези случаи.

Какво предлагат?

Конкретното предложение включва дизайн на коланите, който комбинира черно и бяло с интегрирани светлоотразителни ивици. Авторите на идеята смятат, че такъв дизайн би бил видим при всякакви условия на осветеност и на всякакъв вид облекло. Това ще даде възможност на автоматичните камери и пътните инспектори да идентифицират бързо и безпроблемно водачите и пътниците, които не са закопчани.

Какви са предизвикателствата?

Макар идеята да е логична и обещаваща, нейното прилагане ще изисква значителни усилия. За да бъде въведена подобна промяна, ще е необходимо преразглеждане на съществуващите стандарти за безопасност на международно ниво. Според експерта Игор Моржарето, инициативата може да представлява интерес и за други държави, тъй като проблемът с неизползването на предпазните колани е глобален.

Данните от Русия показват мащаба на проблема. През 2023 година там са регистрирани над 11 милиона нарушения, свързани с неизползване на колани и каски. Това подчертава необходимостта от ефективни мерки, които да насърчат спазването на правилата и да намалят броя на произшествията. С този иновативен подход, предпазният колан може да се превърне от едва забележим елемент в ясен сигнал за безопасност, който да спасява човешки животи.

Въпреки иновативния характер на идеята, нейното осъществяване е изправено пред сериозни логистични и икономически предизвикателства. На първо място, преоборудването на милиони вече съществуващи автомобили по целия свят би било невъзможна задача, както от финансова, така и от техническа гледна точка. Тази мярка не може да бъде наложена със задна дата, което означава, че ще са необходими десетилетия, за да се постигне пълна промяна на автомобилния парк.

Освен това, задължаването на всички световни производители да приемат нов стандарт за предпазни колани би изисквало координирани усилия на международно ниво и промяна в законодателствата на много държави. Това е дълъг и сложен процес, който среща съпротива от страна на индустрията, поради необходимостта от промяна на производствените линии и повишаване на разходите. Следователно, макар и привлекателна на теория, идеята за повсеместно въвеждане на цветни и светлоотразителни колани изглежда трудно осъществима в практиката.