Google представи и по-големия Pixel 10 Pro XL

21 Август, 2025 12:43 368 1

Заедно с него видяхме и стандартния Pixel 10 Pro

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google официално пусна на пазара Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, като и двата модела се отличават със значителни подобрения в процесорната мощност и възможностите за зареждане. Новите телефони се предлагат в четири цвята: Moonstone, Obsidian, Porcelain и Jade.

Pixel 10 Pro е с 6,3-инчов LTPO OLED дисплей с резолюция 1280 x 2856px, докато по-големият Pixel 10 Pro XL е с 6,8-инчов екран с резолюция 1344 x 2992px. И двата дисплея се отличават с променлива честота на опресняване от 1 до 120Hz и впечатляваща максимална яркост от 3300 нита. Телефоните са защитени с Gorilla Glass Victus 2 и разполагат с 42 MP селфи камера и ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци под дисплея.

Google представи и по-големия Pixel 10 Pro XL

Най-забележителното вътрешно подобрение е новият чипсет Tensor G5, който е първият чип, проектиран от Google и произведен от TSMC. Този нов SoC обещава 34% по-бърз процесор и 60% по-бързо изпълнение на задачи, свързани с изкуствен интелект, в сравнение с Tensor G4. Чипът поддържа и най-новия модел Gemini Nano AI и е съчетан с чипа за сигурност Titan M2. И двата Pro модела се предлагат със стандартна памет RAM от 16 GB.

Докато хардуерът на камерата остава същият като при предишното поколение – 50 MP основен сензор, 48 MP ултраширокоъгълен и 48 MP телеобектив с 5x оптичен зум – подобреният процесор за анонсиране на изображения на новия Tensor G5 се очаква да достави по-добро качество на снимките и видеото. И двата модела могат да записват до 8K видео, което е подобрено от 4K.

Google представи и по-големия Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro се захранва от батерия с капацитет 4870 mAh с 30 W кабелно зареждане, докато Pixel 10 Pro XL има по-голяма батерия с капацитет 5200 mAh, която поддържа 45 W кабелно зареждане. И двата телефона поддържат и безжично зареждане Qi2 със скорост 15 W за Pro и 25 W за Pro XL, функция, която е възможна благодарение на „Pixelsnap“, новата магнитна система за зареждане на Google.

Устройствата работят с Android 16 и ще получават седем години актуализации на операционната система, сигурността и Pixel Drop. Те също така са с IP68 рейтинг и разполагат с Wi-Fi 7, Ultra-Wideband и Bluetooth 6 свързаност. Pixel 10 Pro започва от 1099 евро за модела с 128 GB, докато Pixel 10 Pro XL започва от 1299 евро за версията с 256 GB. Предварителните поръчки вече са отворени, а доставките са насрочени да започнат на 28 август.


