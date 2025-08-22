Отговорът на Google на MagSafe

Google представи своя собствена магнитна система за аксесоари, наречена Pixelsnap. Тя е предназначена за новата серия смартфони Pixel 10 и мнозина я разглеждат като директен конкурент на Apple MagSafe. Системата използва стандарта за безжично зареждане Qi2 с поддръжка на Magnetic Power Profile (MPP) и разполага с пръстен от магнити, вграден в гърба на устройството. Това позволява сигурно и лесно закрепване на различни аксесоари като батерии, зарядни устройства и калъфи.

Функционалност и първи аксесоари

На този етап основната софтуерна функция на Pixelsnap е автоматичното стартиране на слайдшоу със снимки, когато Pixel 10 е поставен в хоризонтална ориентация на стойката. Според първоначалните тестове, надеждността на магнитната връзка е висока и системата не отстъпва на тази на Apple.

Първата линия аксесоари включва:

Подложка за зареждане на цена от 39,99 долара, която осигурява до 25W мощност за Pixel 10 Pro.

Базова стойка за 69,99 долара, която позволява прикрепване и отстраняване на подложката.

Калъфи с Pixelsnap, чиито цени започват от 49,99 долара.

Pixelsnap Ring Stand за 29,99 долара – стойка с лого „G“, която може да се използва за подпиране на телефона в различни позиции.

Системата е наследник на Pixel Stand и е съвместима дори с Pixel 10 Pro Fold.