Новини
Технологии »
Отговорът на Google на MagSafe

Отговорът на Google на MagSafe

22 Август, 2025 10:24 410 0

  • google-
  • magsafe-
  • pixelsnap

Google представя Pixelsnap

Отговорът на Google на MagSafe - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Google представи своя собствена магнитна система за аксесоари, наречена Pixelsnap. Тя е предназначена за новата серия смартфони Pixel 10 и мнозина я разглеждат като директен конкурент на Apple MagSafe. Системата използва стандарта за безжично зареждане Qi2 с поддръжка на Magnetic Power Profile (MPP) и разполага с пръстен от магнити, вграден в гърба на устройството. Това позволява сигурно и лесно закрепване на различни аксесоари като батерии, зарядни устройства и калъфи.

Функционалност и първи аксесоари

Отговорът на Google на MagSafe

На този етап основната софтуерна функция на Pixelsnap е автоматичното стартиране на слайдшоу със снимки, когато Pixel 10 е поставен в хоризонтална ориентация на стойката. Според първоначалните тестове, надеждността на магнитната връзка е висока и системата не отстъпва на тази на Apple.

Първата линия аксесоари включва:

Подложка за зареждане на цена от 39,99 долара, която осигурява до 25W мощност за Pixel 10 Pro.
Базова стойка за 69,99 долара, която позволява прикрепване и отстраняване на подложката.
Калъфи с Pixelsnap, чиито цени започват от 49,99 долара.
Pixelsnap Ring Stand за 29,99 долара – стойка с лого „G“, която може да се използва за подпиране на телефона в различни позиции.
Системата е наследник на Pixel Stand и е съвместима дори с Pixel 10 Pro Fold.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ