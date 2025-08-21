Дебют и за сгъваемия Pixel 10 Pro Fold

Google официално обяви Pixel 10 Pro Fold на събитието по представянето на серията Pixel 10. Новото сгъваемо устройство е снабдено с новия Tensor G5 SoC, произведен от TSMC, 16 GB LPDDR5X RAM и по-голяма батерия с капацитет 5015 mAh. То ще се предлага в два цвята, Moonstone и Jade, и ще бъде пуснато в продажба на 9 октомври.

Pixel 10 Pro Fold разполага с 8-инчов 2076x2156 LTPO OLED сгъваем екран и 6,4-инчов 1080x2364 LTPS OLED капачен екран, и двата с максимална яркост от 3000 нита. Eкранът на капака има честота на опресняване 120 Hz, докато вътрешният дисплей има динамична честота на опресняване 1-120 Hz.

Що се отнася до камерите, телефонът е оборудван с тройна камера на гърба, включваща 48 MP основен сензор, 10,5 MP ултраширокоъгълен сензор с 127-градусово зрително поле и 10,8 MP телеобектив с 5x оптично увеличение. Има и две 10 MP селфи камери, по една на всеки екран.

Устройството е сертифицирано по IP68 за устойчивост на прах и вода, което е първото за сгъваем телефон на Google, и е защитено с Gorilla Glass Victus 2 на капака и гърба. Дебелината му е 10,8 мм, когато е сгънат, и 5,2 мм, когато е разгънат, а тежи 258 г. Други характеристики включват страничен сензор за пръстови отпечатъци, стерео високоговорители, Wi-Fi 7 и поддръжка за безжично зареждане Qi2.

Pixel 10 Pro Fold ще работи с Android 16 и има гаранция за седем години актуализации на операционната система, сигурността и Pixel Drop. Цената започва от 1799 долара за модела с 256 GB, с опция за 512 GB за 1919 долара и опция за 1 TB за 2149 долара.