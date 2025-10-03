Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

С наближаването на студените месеци, всеки отговорен шофьор започва да мисли за подготовката на своя автомобил за зимата. Но докато мнозина сменят гуми и проверяват антифриза, експертите, алармират за три често срещани грешки, които могат да доведат до неприятни изненади на пътя и последващи ги ремонти. Ето кои са те.

1. Подценяването на течността за чистачките

През летните месеци е изкушаващо да се използва т.нар. лятна течност за чистачки - вода или разредена смес в системата за измиване на предното стъкло. Това обаче е рецепта за бедствие, когато температурите паднат под нулата. Когато настъпи студено време, тази течност замръзва. Замръзналата течност може да повреди маркучите и самото моторче и се стига до неработещи чистачки в най-неподходящия момент и потенциални сериозни разходи за ремонт. Препоръчително е своевременно да се премине към зимна течност за чистачки с подходяща температура на замръзване.

2. Грешката с моторното Масло: Вискозитетът е ключов!

Много шофьори пропускат да съобразят вискозитета на моторното масло с предстоящите ниски температури. По-гъстото масло, което може да е било подходящо за лятото, няма да изпълнява адекватно смазочните си функции през зимата. В студено време гъстото масло циркулира по-бавно, което затруднява стартирането на двигателя и увеличава износването на компонентите му. Изборът на масло с подходящ "зимен" вискозитет е от съществено значение за дълголетието и ефективността на двигателя.

3. Пренебрегване на профилактиката на радиатора

Последната, но не по важност грешка, е свързана с радиатора на автомобила. С течение на времето, мръсотия, прах и насекоми се натрупват върху ламелите на радиатора. Това натрупване възпрепятства ефективното охлаждане и терморегулация, което парадоксално може да доведе до прегряване на двигателя дори през зимата. Редовната проверка и почистване на радиатора са задължителни за оптималната работа на охладителната система и предотвратяване на скъпоструващи повреди.

В заключение:

Подготовката за зимата не е просто смяна на гуми. Тя изисква цялостен подход и внимание към детайлите. Като избягваме тези три често срещани грешки, посочени от експертите, можем да гарантираме по-безопасно и безпроблемно шофиране през студените месеци.