Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

3 Октомври, 2025 10:45 1 016 5

Подготовката за зимата не е просто смяна на гуми

Три грешки при подготовката на автомобила за студено време - 1
Снимки: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С наближаването на студените месеци, всеки отговорен шофьор започва да мисли за подготовката на своя автомобил за зимата. Но докато мнозина сменят гуми и проверяват антифриза, експертите, алармират за три често срещани грешки, които могат да доведат до неприятни изненади на пътя и последващи ги ремонти. Ето кои са те.

1. Подценяването на течността за чистачките

Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

През летните месеци е изкушаващо да се използва т.нар. лятна течност за чистачки - вода или разредена смес в системата за измиване на предното стъкло. Това обаче е рецепта за бедствие, когато температурите паднат под нулата. Когато настъпи студено време, тази течност замръзва. Замръзналата течност може да повреди маркучите и самото моторче и се стига до неработещи чистачки в най-неподходящия момент и потенциални сериозни разходи за ремонт. Препоръчително е своевременно да се премине към зимна течност за чистачки с подходяща температура на замръзване.

2. Грешката с моторното Масло: Вискозитетът е ключов!

Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

Много шофьори пропускат да съобразят вискозитета на моторното масло с предстоящите ниски температури. По-гъстото масло, което може да е било подходящо за лятото, няма да изпълнява адекватно смазочните си функции през зимата. В студено време гъстото масло циркулира по-бавно, което затруднява стартирането на двигателя и увеличава износването на компонентите му. Изборът на масло с подходящ "зимен" вискозитет е от съществено значение за дълголетието и ефективността на двигателя.

3. Пренебрегване на профилактиката на радиатора

Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

Последната, но не по важност грешка, е свързана с радиатора на автомобила. С течение на времето, мръсотия, прах и насекоми се натрупват върху ламелите на радиатора. Това натрупване възпрепятства ефективното охлаждане и терморегулация, което парадоксално може да доведе до прегряване на двигателя дори през зимата. Редовната проверка и почистване на радиатора са задължителни за оптималната работа на охладителната система и предотвратяване на скъпоструващи повреди.

В заключение:

Три грешки при подготовката на автомобила за студено време

Подготовката за зимата не е просто смяна на гуми. Тя изисква цялостен подход и внимание към детайлите. Като избягваме тези три често срещани грешки, посочени от експертите, можем да гарантираме по-безопасно и безпроблемно шофиране през студените месеци.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

