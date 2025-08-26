Новини
Технологии »
Quick Share на Android ще работи и с iOS

Quick Share на Android ще работи и с iOS

26 Август, 2025 14:50 436 0

  • google-
  • quick share-
  • android-
  • iphone-
  • apple

Очаква се да видим дали от Apple ще направят следващата стъпка

Quick Share на Android ще работи и с iOS - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google работи по нова функция, която ще донесе функционалността Quick Share на iPhone, позволявайки безпроблемно споделяне на файлове между Android и iOS устройства. Това развитие, за което се намекна преди почти година, сега е потвърдено от най-новата бета версия на приложението Google Play Services. Въпреки това, интересно откритие сочи, че при споделяне от Android телефон към iPhone ще бъде необходимо влизане в Google акаунт. Причината за това несъответствие все още не е ясна, но се спекулира, че за улесняване на трансфера ще бъде необходимо Google приложение на iPhone.

Quick Share, създадена в сътрудничество между Google и Samsung, е програма за пренос на данни от тип peer-to-peer, която използва Bluetooth и Wi-Fi Direct. Макар че вече работи на Android, ChromeOS и Windows, разширяването му към iOS би било значителна стъпка към създаването на истински универсална система за споделяне на файлове.

Наличието на тази функция в бета версията на Google Play Services предполага, че публичното ѝ пускане може да наближава, което ще улесни значително междуплатформения трансфер на файлове за потребителите, които в момента разчитат на алтернативни решения като имейл или приложения за съобщения на трети страни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ