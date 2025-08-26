Quick Share на Android ще работи и с iOS

Google работи по нова функция, която ще донесе функционалността Quick Share на iPhone, позволявайки безпроблемно споделяне на файлове между Android и iOS устройства. Това развитие, за което се намекна преди почти година, сега е потвърдено от най-новата бета версия на приложението Google Play Services. Въпреки това, интересно откритие сочи, че при споделяне от Android телефон към iPhone ще бъде необходимо влизане в Google акаунт. Причината за това несъответствие все още не е ясна, но се спекулира, че за улесняване на трансфера ще бъде необходимо Google приложение на iPhone.

Quick Share, създадена в сътрудничество между Google и Samsung, е програма за пренос на данни от тип peer-to-peer, която използва Bluetooth и Wi-Fi Direct. Макар че вече работи на Android, ChromeOS и Windows, разширяването му към iOS би било значителна стъпка към създаването на истински универсална система за споделяне на файлове.

Наличието на тази функция в бета версията на Google Play Services предполага, че публичното ѝ пускане може да наближава, което ще улесни значително междуплатформения трансфер на файлове за потребителите, които в момента разчитат на алтернативни решения като имейл или приложения за съобщения на трети страни.