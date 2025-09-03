Новини
Samsung може да изненада с още един нов смартфон този месец

3 Септември, 2025

Вероятно е да видим тройно сгъваемия модел в следващите седмици

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung ускорява пускането на пазара на първия си тройно сгъваем смартфон, като според нов доклад на ET News специално събитие Unpacked може да се състои на 29 септември 2025 година. След това ще последва пускане в търговската мрежа през ноември, което е значително по-рано от очакваното.

Устройството, което може да се нарича Galaxy Z TriFold или Galaxy G Fold, според информациите е влязло в масово производство, но с предпазлив подход. Първоначалните прогнози за производството са намалени от 200 000 бройки до много по-ограничен тираж от само 50 000. Това се разглежда като начин Samsung да тества потребителското търсене на новия формат, без да рискува свръхпроизводство.

За да се сведе до минимум рискът и да се избегне канибализиране на продажбите на наскоро пуснатия Galaxy Z Fold7, новият телефон ще бъде пуснат в изключително ограничено количество. Очаква се устройството да се продава ексклузивно на два пазара: в родната страна на Samsung, Южна Корея, и в Китай.


