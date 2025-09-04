Новини
Технологии »
YouTube отново тръгна по следите на „фалшивите“ Premium акаунти

YouTube отново тръгна по следите на „фалшивите“ Premium акаунти

4 Септември, 2025 17:32 467 2

  • youtube-
  • youtube premium-
  • услуга-
  • акаунт

Този път на мушка са семейните планове

YouTube отново тръгна по следите на „фалшивите“ Premium акаунти - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

YouTube следва примера на други големи стрийминг услуги, като налага условията си за ползване на плановете YouTube Premium Family. Компанията започна да предупреждава потребителите, че членството им ще бъде преустановено в рамките на 14 дни, ако се установи, че използват акаунт извън домакинството на семейния мениджър. Тази политика, която гласи, че всички членове трябва да живеят на един и същ адрес, винаги е била в сила, но досега не се прилагаше стриктно.

Репресивните мерки са стратегически ход за увеличаване на приходите чрез превръщане на потребителите на споделени акаунти в индивидуални абонати. Системата на YouTube извършва „електронна проверка“ на всеки 30 дни, за да потвърди, че всички членове на семейството се намират на едно и също място, вероятно чрез сравняване на IP адреси и други данни, базирани на местоположението. Ако даден потребител бъде маркиран, неговите Premium предимства – включително видеоклипове без реклами, възпроизвеждане на заден план и изтегляне в офлайн режим – се спират, макар че той ще остане в семейната група с достъп до версията на платформата, поддържана от реклами.

За разлика от някои конкуренти, които предлагат опции за добавяне на членове извън домакинството срещу малка такса, YouTube все още не е въвел подобно решение. Това оставя засегнатите потребители с три възможности: да сформират нов семеен план с членове на домакинството, да закупят индивидуален Premium абонамент или да се върнат към безплатната услуга, поддържана от реклами. Прилагането изглежда е в начална фаза, с разпръснати съобщения от потребители, но се очаква да се разшири по-широко в следващите седмици с очакваното.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    1 0 Отговор
    Кога ще се оттървем завинаги от Гъгъл? От днес - започна се.

    17:46 04.09.2025

  • 2 Гошо

    0 0 Отговор
    Не се наядоха и тея

    18:07 04.09.2025