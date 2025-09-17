YouTube добавя множество инструменти с изкуствен интелект

На събитието „Made on YouTube 2025“ YouTube обяви набор от нови AI инструменти и функции, предназначени да помогнат на създателите да оптимизират работния си процес, да увеличат ангажираността и да подобрят монетизацията. Новите функции ще бъдат въведени постепенно до края на 2025 година и в началото на 2026 година.

YouTube внедрява своя генеративен инструмент DeepMind Veo 3 Fast за YouTube Shorts. Това ще позволи на създателите да генерират видео фонове със звук от текстови подсказки, да прилагат движение и да променят стила на видеоклиповете, да добавят реквизит към сцените и да използват изкуствен интелект, за да превърнат суровия материал в чернова на видеоклип. Нова функция за преобразуване на реч в песен ще превръща диалога в саундтрак.

Компанията въвежда и Ask Studio, инструмент за разговор с изкуствен интелект, който действа като творчески партньор. Той е проектиран да помага на създателите с оптимизиране на работния процес, да предоставя предложения за съдържание въз основа на данните от техните канали и да позволява A/B тестване на заглавия и миниатюри за по-добро ангажиране. Инструментът ще помага и с автоматично дублиране, с предстояща технология, която визуално съпоставя устните на говорещия с дублирания език.

За подкастърите AI вече ще помага за изрязване на Shorts и клипове от пълни епизоди, а Veo ще може да генерира персонализирано видео от файл само с аудио.

За да сближи създателите и бизнеса, YouTube добавя нови опции за монетизация. Скоро създателите ще могат да добавят преки връзки към сайтовете в Shorts, което ще предостави по-ясен начин за проследяване на съдържание. Програмата YouTube Shopping също ще бъде разширена към повече пазари и търговци, като AI ще подпомага процеса чрез автоматично маркиране на продуктите във видеоклиповете за по-лесна интеграция.