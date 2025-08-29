Новини
Технологии »
29 Август, 2025 15:31 536 4

За момента тя работи само на английски език и в САЩ

WhatsApp стартира AI услуга, която ще ви помага с писането на съобщения - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

WhatsApp пуска нова AI функция, наречена „Writing Help“ (Помощ при писане), която помага на потребителите да съставят съобщения, като предлага текст в различни тонове, като например професионален, забавен или подкрепящ. За да я използвате, при съставянето на съобщение в индивидуален или групов чат се появява нова икона на молив.

WhatsApp и Meta обещават, че функцията е изградена на базата на технологията „Private Processing“, която позволява на изкуствения интелект да генерира предложения, без нито една от двете компании да може да чете съобщенията. Компанията заявява, че тази технология е „тествана и валидирана“ от експерти по сигурността. Функцията е опционална и по подразбиране е изключена.

Функцията „Writing Help“ в момента се внедрява на английски език в САЩ и „няколко други страни“, като се планира разширяването ѝ към други езици и региони по-късно през годината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    3 0 Отговор
    Това също така означава, че ви чете всички съобщения и кой знае какво още.

    15:42 29.08.2025

  • 2 Ем.

    1 0 Отговор
    Все едно аз не мога да измисля какво да напиша 🤔😂 малоумщина

    Коментиран от #3

    16:13 29.08.2025

  • 3 УдоМача

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ем.":

    Ем, това е за телетата в обора...

    16:28 29.08.2025

  • 4 Работата е зле

    1 0 Отговор
    Това ще компенсира неграмотните младежи, неможещи името си без грешка да напишат. Сега ще имат възможност да изпростяват още повече с подкрепата на ИИ.

    16:48 29.08.2025