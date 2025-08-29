WhatsApp стартира AI услуга, която ще ви помага с писането на съобщения

WhatsApp пуска нова AI функция, наречена „Writing Help“ (Помощ при писане), която помага на потребителите да съставят съобщения, като предлага текст в различни тонове, като например професионален, забавен или подкрепящ. За да я използвате, при съставянето на съобщение в индивидуален или групов чат се появява нова икона на молив.

WhatsApp и Meta обещават, че функцията е изградена на базата на технологията „Private Processing“, която позволява на изкуствения интелект да генерира предложения, без нито една от двете компании да може да чете съобщенията. Компанията заявява, че тази технология е „тествана и валидирана“ от експерти по сигурността. Функцията е опционална и по подразбиране е изключена.

Функцията „Writing Help“ в момента се внедрява на английски език в САЩ и „няколко други страни“, като се планира разширяването ѝ към други езици и региони по-късно през годината.