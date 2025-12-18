Новини
Адв. Пламен Борисов пред ФАКТИ: Няма „лоби на майките“ и „лоби на бащите“ при споделеното родителство (ВИДЕО)

18 Декември, 2025 15:34 646 3

Опитвам се да включа и съвместното съжителство между хора без брак, коментира юристът

Снимка: Факти.бг
В никакъв случай не бива и не може, и енергично се съпротивопоставям, да се говори за някакво „лоби на майките“ и „лоби на бащите“, когато говорим за идеята за споделеното родителство. Това е една съвременна социална необходимост, това е съвременна социална справедливост. Има клише, което казва, че майките били против споделеното родителство, а бащите били за. Идеята е и двамата родители да имат равно и значително присъствие в живота на детето, независимо дали са заедно или разделени, защото в съвременния живот повече от половината деца са на разделени родители. На годишна база половината бракове се разпадат. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адв. Пламен Борисов.

„Опитвам се да включа и съвместното съжителство между хора без брак. При мен идват на консултация родители, още преди да се е родило детето, а споровете вече са започнали. Така че протестът е свързан с това, което разглеждаха в Народното събрание. Аз и мои съмишленици се борим от 15 години и сега за първи път се стига до законодателен текст“, добави юристът.

„Досега тази реформа си отиваше с поредния парламент, който приключваше, и темата приключваше, защото не представляваше медиен интерес. Преди една година се внесоха три законопроекта от депутати и това беше причината противниците на споделеното родителство, виждайки, че вече върви законодателна инициатива, която може да завърши със закон, да се покажат и да се види кой кой е. Единият проектозакон е на ГЕРБ, друг на ИТН, трети – на „Възраждане“. Не може да се каже, че този законопроект е политически – той има привърженици и противници във всички партии“, заключи гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 надарена кака

    Дреме ми на коприненитепрашки,какви лобита има! Бащите и майките трябва да си гледат и възпитават децата,защото след нас иде следващо и следващо поколение,които трябва да са добри и възпитани хора.

    15:56 18.12.2025

  • 2 да бе, да

    Това дете да не е топка да го вкарвате ту в полето на единия, ту в полето на другия родител? Детето трябва да си има дом, а не да не знае кое от двете жилища е негов дом. Вместо да се обсъжда въпросът при кого да бъде детето след раздялата, е далеч по-добре да се възпитават младите хора, че когато са създали деца, са длъжни да живеят заедно и да не се разделят докато детето не навърши 18 години. Пълна безотговорност е сега, всеки си хваща багажа и изчезва когато му скимне, а после се дере в съда, че искал детето да бъде с него. Незрели и безотговорни хора, които не могат да живеят в мир и сговор заедно, превръщат децата си в разменна монета на собствения си егоизъм.

    16:29 18.12.2025

