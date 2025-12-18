Адв. Пламен Борисов пред ФАКТИ: Няма „лоби на майките“ и „лоби на бащите“ при споделеното родителство (ВИДЕО)

В никакъв случай не бива и не може, и енергично се съпротивопоставям, да се говори за някакво „лоби на майките“ и „лоби на бащите“, когато говорим за идеята за споделеното родителство. Това е една съвременна социална необходимост, това е съвременна социална справедливост. Има клише, което казва, че майките били против споделеното родителство, а бащите били за. Идеята е и двамата родители да имат равно и значително присъствие в живота на детето, независимо дали са заедно или разделени, защото в съвременния живот повече от половината деца са на разделени родители. На годишна база половината бракове се разпадат. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адв. Пламен Борисов.

„Опитвам се да включа и съвместното съжителство между хора без брак. При мен идват на консултация родители, още преди да се е родило детето, а споровете вече са започнали. Така че протестът е свързан с това, което разглеждаха в Народното събрание. Аз и мои съмишленици се борим от 15 години и сега за първи път се стига до законодателен текст“, добави юристът.

„Досега тази реформа си отиваше с поредния парламент, който приключваше, и темата приключваше, защото не представляваше медиен интерес. Преди една година се внесоха три законопроекта от депутати и това беше причината противниците на споделеното родителство, виждайки, че вече върви законодателна инициатива, която може да завърши със закон, да се покажат и да се види кой кой е. Единият проектозакон е на ГЕРБ, друг на ИТН, трети – на „Възраждане“. Не може да се каже, че този законопроект е политически – той има привърженици и противници във всички партии“, заключи гостът.

