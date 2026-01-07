„ДПС-Ново начало“ внася закон срещу спекулата при цените на основните хранителни стоки

Закон за максималната надценка ще внесе днес в парламента ПГ на ДПС-Ново начало. Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики.

Законопроектът предвижда приемането от МС на т.нар. “Кошница на потребителя”, която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

В мотивите към законопроекта се посочва, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.

Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро.

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.