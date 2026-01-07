Новини
„ДПС-Ново начало" внася закон срещу спекулата при цените на основните хранителни стоки

„ДПС-Ново начало“ внася закон срещу спекулата при цените на основните хранителни стоки

7 Януари, 2026 08:30

  • „дпс-ново начало“-
  • закон-
  • спекула

Законопроектът предвижда приемането от МС на т.нар. “Кошница на потребителя”, която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата

Мария Атанасова

Закон за максималната надценка ще внесе днес в парламента ПГ на ДПС-Ново начало. Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики.

Законопроектът предвижда приемането от МС на т.нар. “Кошница на потребителя”, която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

В мотивите към законопроекта се посочва, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.

Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро.

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да бе , да ! 😜

    31 10 Отговор
    Ново начало - Циганската пета колона на Турция . Жалко лицемерие и популизъм .

    Коментиран от #39

    08:32 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АГАТ а Кристи

    25 4 Отговор
    Кога и кой ще внесе "ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ"
    Е тогава ще ходя да гласувам.

    Коментиран от #22

    08:33 07.01.2026

  • 5 Де Пе -

    27 3 Отговор
    Дебел Популизъм

    08:33 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 що така

    24 2 Отговор
    по селата цените по щандовете за хората са по-високи отколкото във веригите.

    08:35 07.01.2026

  • 8 Всъщност

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "обръчи от крадливи фирми":

    Тази банка беше финансирана от Русия , за да се построи Български Южен поток . Пеевски свърши мръсната работа на Турската държава , която така наложи свой Турски ( "балкански" ) поток . Резултат - вместо да печелим ако имахме Южен поток , сега плащаме на натовска Турция по Милион Всеки ден .

    08:36 07.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Малките магазини ще фалират при този закон.

    Коментиран от #40

    08:42 07.01.2026

  • 12 ДПС

    14 1 Отговор
    да каже първо де са милионите от НарМага на Шишката.

    08:43 07.01.2026

  • 13 ДПС

    2 24 Отговор
    ще бъде втора политическа сила след поредните избори.

    Коментиран от #19, #56

    08:44 07.01.2026

  • 14 Домашен любимец

    9 6 Отговор
    Още са кротки! Веднага, щом ви приберат и последните левчета ще ви въртят както си искат с цени, данъци, такси, ограничения и тотални репресии! Сега се преструват на добронамерени, за да ви приберат парите! Все още във вас има достатъчно пари и това ви прави сигурни! След като ги похарчите, опитате се да ги обмените или вложите в ДСК, веднага ще се усети! Представете си, че имате 15 000 лева спестени! Чувството е едно - сигурност! Ха сега си представете, че отидете, внесете ги, за да се превалутират и как ще се почувствате, след като напуснете банковия клон!? Като обрани поп! Уж имате нещо, но не е сигурно дали е ваше! То е повече на Урсула, отколкото на Вас! Ако иска ще ви даде, ако иска ще ги пати за оръжия срещу Русия! Жан Виденов ще ви се стори като Робин Хут!

    Коментиран от #26

    08:46 07.01.2026

  • 15 влък

    8 0 Отговор
    „ДПС-Старо огледало“ ще внесе там еди - какво си...

    Коментиран от #23

    08:46 07.01.2026

  • 16 Голямото Ди

    7 0 Отговор
    Правя всичко за хората!

    08:47 07.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Само доставчика взима 20 процента.Магазините трябва да продават без печалба и ще фалират.

    08:48 07.01.2026

  • 18 Че то и сега

    10 0 Отговор
    има "Закон за въвеждане на еврото и защитата на потребителите от спекулативни практики в преходния период" и НАП и КЗК. ДПС пак точки се опитват да отбележат.

    08:50 07.01.2026

  • 19 а дано ама надали ще ще

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДПС":

    специално за платените подлоги като теб .по вероятно е че ще бъде разследвана от ес ще видим а на теб -зареди се с много вазелен предстой много е,,,,,,

    08:52 07.01.2026

  • 20 А КОГА ЩЕ ВНЕСЕМ

    15 0 Отговор
    ЗАКОН. ЗА КАРТЕЛА НОВО НАЧАЛО И ГЕРБ

    09:02 07.01.2026

  • 21 Тома

    11 0 Отговор
    Айде пак ченгеджииски номера

    09:04 07.01.2026

  • 22 шопо с търнокопо

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Не ходиш да избираш- няма кой да гласува това, което искаш. Елементарно.

    Коментиран от #32

    09:07 07.01.2026

  • 23 Един шофьор

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "влък":

    Трябва да стане ДПС СМ ( старо минало )!

    09:09 07.01.2026

  • 24 илия

    9 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара .След дъжд качулка .

    09:09 07.01.2026

  • 25 Чума по свинете

    4 1 Отговор
    и свински грип внасят само.

    09:12 07.01.2026

  • 26 Атанасова

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Домашен любимец":

    Оплачи се на арменският поп.

    09:12 07.01.2026

  • 27 хихи

    2 0 Отговор
    кат нещете хляб от 2евро, яжте надценки...

    09:17 07.01.2026

  • 28 Даниел

    2 0 Отговор
    А какво ще правим с цените на производителите??

    Коментиран от #29

    09:17 07.01.2026

  • 29 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Даниел":

    В България производители няма. Бог да ги прости..

    Коментиран от #54

    09:18 07.01.2026

  • 30 ккк

    4 0 Отговор
    когато преди го внесоха това тего гласуваха против сега за изборите са се сетили да вкарат популизъм

    09:18 07.01.2026

  • 31 Гост

    5 0 Отговор
    Тия бо"кл"у"ци само говорят и нищо не правят. По изме"кярска партия от тия мошеници няма как да има и каквото и да кажат е лъжа и 100%-ва измама.

    09:18 07.01.2026

  • 32 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "шопо с търнокопо":

    Ти не проумня ли, че от 1944г до сега целият политически спектър е пурпурно червен с гарнитура ДС ???
    За който и да гласуваш - гласуваш за комунистите.
    А бутафорията в 1989г бе нищо повече от един вътрешнопартиен преврат за заблуда на стадото...

    09:19 07.01.2026

  • 33 Иво

    5 1 Отговор
    Това "Начало...." ще залезе скоро, няма нужда да се стараят и техни предложения. България ще тръгне в по-правилна посока и без тях. По-добре да си зареждат евтините бакалии докато могат и бият селския тъпан да приканват наивни хорица в тях защото няма дълго да ги има. Който ги измислил, сам ще открие, че не е това, което е искал. Има такива магазини, доста големи с доста по-евтини цени, не като нашия да вземе 5 рафта под наем в магазин и да ги зарежда с други етикети. Пък и пощи щеше да ги прави на евтини магазини. Простотии. Не му иде нищо отръки, ни в правото, ни в търговията. Шиши да попътува и в други държави, не само до Дубай, да види, поразгледа, пък ако се върне с нови идеи и имс свои пари, да завърти свой бизнес.

    09:20 07.01.2026

  • 34 Тракиец

    6 0 Отговор
    Смях в залата....този ЗАКОНОПРОЕКТ трябваше да се приеме преди 2 години или в най лошия случай преди 1 година ...вече всичко в последната 1 г се повиши с 💯 ПРОЦЕНТА....цените повече няма как да се движат нагоре ...доматите са над 8 лв а краставиците над 9 лв зехтина от 21 лв за литър стана вече 40 лв а цената на бутилката е от старите 21 лв ...смятайте

    09:20 07.01.2026

  • 35 Пенчо

    4 1 Отговор
    ДПС и Пеевски май искат да върнат социализма?

    09:20 07.01.2026

  • 36 Дъ Пъ Съ

    2 1 Отговор
    Руски проект.

    09:24 07.01.2026

  • 37 !!!!

    3 0 Отговор
    Значи за останалите стоки спекулата не е проблем, така ли?!

    09:25 07.01.2026

  • 38 Тервел

    2 1 Отговор
    Данчо Ментата и Байрям Мръшляка мислят за народа и бедните . Евала момчета.

    09:25 07.01.2026

  • 39 койдазнай

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе , да ! 😜":

    А какво има Новото начало с Турция? Те вътре всички са от ДС!

    09:25 07.01.2026

  • 40 Жбръц

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Малките магазини,продават в проценти по скъпо ,от веригите.Става дума за една и съща стока ,на техните щандове,и във веригите.Пеевски може да го наричаме всякакъв,но в случая,той единствен предлага закон,който е в полза на хиляди семейства.Другите мълчат като риби.Защото имат зависимости ,или от едрите играчи,или личен интерес.Кой със внос на едро,с транспортна логистика,складове, или магазин за хр.стоки.Мен,както и стотици хиляди българи,не ме интересува,политическите му действия.Подкрепям и ще подкрепям онази партия,която действа и предлага закони в наш интерес.Без значение,леви,десни ,консерватори или либерали.Защо никоя от останалите партии,не повдига въпроса,за башибозуците - мобилни оператори? Който необосновано,и нагло ни вдигат таксите с измислени услуги? Не смеят да ги пипнат.Това трябва да търсим от тях,без значение коя е партията.

    09:30 07.01.2026

  • 41 павела митова

    4 0 Отговор
    хахаха, тлъстото момченце иска да се върне в играта уж нищо не е станало,абе....този ,че ти забравих името ,бойче ти каза - ВЕЧЕ НЕ ПЕЕШ В ХОРА господин никой си време е от ДПС разберат ,че си пълно хали-гали и да те изритат но първо ще ти гризнат мангизите хахаха

    09:33 07.01.2026

  • 42 БАЙ ---ХОЙ

    5 0 Отговор
    А. КОГА. ЩЕ. ВНЕСЕ. ЗАКОН. ПРОТИВ. КУПУВАНЕТО. НА. КЕБАПЧИИ.

    09:34 07.01.2026

  • 43 Абе

    4 0 Отговор
    магнитският с-и-чуг крадеца от КТБ ще краде и от спекулата за да си живеят ку-в-те в Дубай и да снимат клипове с яхти за сметка на Българите в Белене - с-и-чуго

    09:37 07.01.2026

  • 44 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    4 0 Отговор
    Страх лозе пази.Това може да го внесете от килията на бай Ставри!

    09:37 07.01.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Само ДПС - Ново начало се грижи за хората. Всичко се прави за хората и заради хората с мисъл за хората!

    Коментиран от #46, #58

    09:40 07.01.2026

  • 46 Л. Бориславова

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    Ех, г-н Михайлов, веднъж да сме на едно мнение с Вас! Започвате да ми харесвате.

    09:44 07.01.2026

  • 47 Факти

    0 1 Отговор
    Не е лоша идея. Търговците ще компенсират като увеличат надценката на стоките извън кошницата. Така те няма да загубят. В същото време най-бедните хора ще са облекчени. Трябва обаче кошницата да бъде подбрана добре. Хубаво е все пак да вкарат в нея някакво месо, плод и зеленчук. Брашно, олио, захар... Не може само на вредни храни да се живее.

    09:44 07.01.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Това е поредната глупост на Шишко.

    09:45 07.01.2026

  • 49 липсваща държавност

    2 0 Отговор
    И КОЙ ще контролира спазването на този закон, г-н Главно Д? Като няма държава, няма независима прокуратура, няма редовен главен прокурор? Ето и сега - НЯМА МОНЕТИ и ДРЕБНИ банкноти в ЕВРО, но БНБ, КЗП и КЗК твърдят, че всичко е наред! КОГА ще подмените тези 350 тира с български монети, с Евро и евро-центове? Само заплатите на банкерите ни бяха увеличени двойно!

    09:45 07.01.2026

  • 50 Ново начало ме изненадаха

    0 0 Отговор
    с мъглявата си формулировка по случая с Венецуела. С една дума, поод сурдинка оправдават действията на Щатите за неспазваането на международните закони, което всички Европейски страни осъдиха.
    Така че, на следващите избори, аеут тази партия от управлението, щото може да изиграе ролята на пета колона.при евентуална атака над България.

    09:45 07.01.2026

  • 51 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Див "Пеевски" популизътм!!!
    "Видяла жабата ,че подковали вола и тя вдигнала крака"!!!

    09:45 07.01.2026

  • 52 Квазимодо

    2 0 Отговор
    Първо чакат да се вдигнат цените с 20-30%, после предлагат закон да се ограничат надценките. 🤣
    Пейо, я кажи Лактима с колко вдигнаха цените на суроватките си само от началото на месеца. За Техномаркет дори няма да те питам, там работата е ясна като бял ден.

    09:52 07.01.2026

  • 53 браво на НОВОТО НАЧАЛО

    2 0 Отговор
    ДА ПУКНАТ СИЧКИ ДАНО ТИЯ ДНИ !

    09:53 07.01.2026

  • 54 Като няма производители

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "хихи":

    Къде отиват 4 милиарда субсидия в земеделие и животновъдство?

    09:55 07.01.2026

  • 55 АЛИ БЕГОВ

    2 0 Отговор
    НЕКА СВИНСКОТО Е БЕЗПЛАТНО , ЩОМ СВИНИ ЩЕ НИ УПРАВЛЯАТ !

    10:00 07.01.2026

  • 56 Бай вую

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДПС":

    Сам в сънищата ти

    10:01 07.01.2026

  • 57 СВИНЕМАЙКА МУ ИРЕНА

    2 0 Отговор
    КАКВА МИНИСТЪРКА ЩЕ Е - НА ТОТОТО ЛИ ?

    10:01 07.01.2026

  • 58 Бай вую

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    От хора за затвора

    10:05 07.01.2026

