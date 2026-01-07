„ДПС-Ново начало“ внася закон срещу спекулата при цените на основните хранителни стоки

Закон за максималната надценка ще внесе днес в парламента ПГ на ДПС-Ново начало. Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики.
Законопроектът предвижда приемането от МС на т.нар. “Кошница на потребителя”, която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.
В мотивите към законопроекта се посочва, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.
Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро.
Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да бе , да ! 😜
Коментиран от #39
08:32 07.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АГАТ а Кристи
Е тогава ще ходя да гласувам.
Коментиран от #22
08:33 07.01.2026
5 Де Пе -
08:33 07.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 що така
08:35 07.01.2026
8 Всъщност
До коментар #1 от "обръчи от крадливи фирми":Тази банка беше финансирана от Русия , за да се построи Български Южен поток . Пеевски свърши мръсната работа на Турската държава , която така наложи свой Турски ( "балкански" ) поток . Резултат - вместо да печелим ако имахме Южен поток , сега плащаме на натовска Турция по Милион Всеки ден .
08:36 07.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
Коментиран от #40
08:42 07.01.2026
12 ДПС
08:43 07.01.2026
13 ДПС
Коментиран от #19, #56
08:44 07.01.2026
14 Домашен любимец
Коментиран от #26
08:46 07.01.2026
15 влък
Коментиран от #23
08:46 07.01.2026
16 Голямото Ди
08:47 07.01.2026
17 Последния Софиянец
08:48 07.01.2026
18 Че то и сега
08:50 07.01.2026
19 а дано ама надали ще ще
До коментар #13 от "ДПС":специално за платените подлоги като теб .по вероятно е че ще бъде разследвана от ес ще видим а на теб -зареди се с много вазелен предстой много е,,,,,,
08:52 07.01.2026
20 А КОГА ЩЕ ВНЕСЕМ
09:02 07.01.2026
21 Тома
09:04 07.01.2026
22 шопо с търнокопо
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Не ходиш да избираш- няма кой да гласува това, което искаш. Елементарно.
Коментиран от #32
09:07 07.01.2026
23 Един шофьор
До коментар #15 от "влък":Трябва да стане ДПС СМ ( старо минало )!
09:09 07.01.2026
24 илия
09:09 07.01.2026
25 Чума по свинете
09:12 07.01.2026
26 Атанасова
До коментар #14 от "Домашен любимец":Оплачи се на арменският поп.
09:12 07.01.2026
27 хихи
09:17 07.01.2026
28 Даниел
Коментиран от #29
09:17 07.01.2026
29 хихи
До коментар #28 от "Даниел":В България производители няма. Бог да ги прости..
Коментиран от #54
09:18 07.01.2026
30 ккк
09:18 07.01.2026
31 Гост
09:18 07.01.2026
32 АГАТ а Кристи
До коментар #22 от "шопо с търнокопо":Ти не проумня ли, че от 1944г до сега целият политически спектър е пурпурно червен с гарнитура ДС ???
За който и да гласуваш - гласуваш за комунистите.
А бутафорията в 1989г бе нищо повече от един вътрешнопартиен преврат за заблуда на стадото...
09:19 07.01.2026
33 Иво
09:20 07.01.2026
34 Тракиец
09:20 07.01.2026
35 Пенчо
09:20 07.01.2026
36 Дъ Пъ Съ
09:24 07.01.2026
37 !!!!
09:25 07.01.2026
38 Тервел
09:25 07.01.2026
39 койдазнай
До коментар #2 от "Да бе , да ! 😜":А какво има Новото начало с Турция? Те вътре всички са от ДС!
09:25 07.01.2026
40 Жбръц
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Малките магазини,продават в проценти по скъпо ,от веригите.Става дума за една и съща стока ,на техните щандове,и във веригите.Пеевски може да го наричаме всякакъв,но в случая,той единствен предлага закон,който е в полза на хиляди семейства.Другите мълчат като риби.Защото имат зависимости ,или от едрите играчи,или личен интерес.Кой със внос на едро,с транспортна логистика,складове, или магазин за хр.стоки.Мен,както и стотици хиляди българи,не ме интересува,политическите му действия.Подкрепям и ще подкрепям онази партия,която действа и предлага закони в наш интерес.Без значение,леви,десни ,консерватори или либерали.Защо никоя от останалите партии,не повдига въпроса,за башибозуците - мобилни оператори? Който необосновано,и нагло ни вдигат таксите с измислени услуги? Не смеят да ги пипнат.Това трябва да търсим от тях,без значение коя е партията.
09:30 07.01.2026
41 павела митова
09:33 07.01.2026
42 БАЙ ---ХОЙ
09:34 07.01.2026
43 Абе
09:37 07.01.2026
44 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
09:37 07.01.2026
45 Ивелин Михайлов
Коментиран от #46, #58
09:40 07.01.2026
46 Л. Бориславова
До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":Ех, г-н Михайлов, веднъж да сме на едно мнение с Вас! Започвате да ми харесвате.
09:44 07.01.2026
47 Факти
09:44 07.01.2026
48 Данко Харсъзина
09:45 07.01.2026
49 липсваща държавност
09:45 07.01.2026
50 Ново начало ме изненадаха
Така че, на следващите избори, аеут тази партия от управлението, щото може да изиграе ролята на пета колона.при евентуална атака над България.
09:45 07.01.2026
51 Оракула от Делфи
"Видяла жабата ,че подковали вола и тя вдигнала крака"!!!
09:45 07.01.2026
52 Квазимодо
Пейо, я кажи Лактима с колко вдигнаха цените на суроватките си само от началото на месеца. За Техномаркет дори няма да те питам, там работата е ясна като бял ден.
09:52 07.01.2026
53 браво на НОВОТО НАЧАЛО
09:53 07.01.2026
54 Като няма производители
До коментар #29 от "хихи":Къде отиват 4 милиарда субсидия в земеделие и животновъдство?
09:55 07.01.2026
55 АЛИ БЕГОВ
10:00 07.01.2026
56 Бай вую
До коментар #13 от "ДПС":Сам в сънищата ти
10:01 07.01.2026
57 СВИНЕМАЙКА МУ ИРЕНА
10:01 07.01.2026
58 Бай вую
До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":От хора за затвора
10:05 07.01.2026