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Строителната мафия владее район „Връбница“… Деян Николов и Иван Георгиев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Строителната мафия владее район „Връбница“… Деян Николов и Иван Георгиев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

9 Юли, 2026 15:33 1 021 13

  • деян николов-
  • възраждане-
  • връбница-
  • иван георгиев-
  • боянов-
  • халета-
  • техника-
  • архитект

Според двамата в районната администрация са действали схеми за незаконно строителство, а компетентните институции трябва да проверят има ли организирана престъпна група

Строителната мафия владее район „Връбница“… Деян Николов и Иван Георгиев пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Говорим за организирана престъпна група в район „Връбница“ според мен. Дали това е така, най-вероятно прокуратурата и ГДБОП трябва да установят. Но всичко, с което ние разполагаме като информация около тази ситуация, показва, че едни хора са превзели районната администрация и с помощта на близки до администрацията хора контролират всичко, което се случва по отношение на строителството. Законът за устройство на територията дава правомощия на кмета на Столична община да делегира на районните кметове права и точно това е направил Терзиев от гледна точка на оперативността. Така кметът на София е оставил всичко в ръцете на районните кметове. Това обявиха пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Деян Николов (вдясно), общински съветник от „Възраждане“, и Иван Георгиев – бивш служител в район „Връбница“.

„Говорим за преписки за изграждане на обекти в крайни райони, говорим за устройствени планове и други процедури, които стоят на трупчета. Идеята е част от инвеститорите, когато преписките се бавят, накрая да бъдат принудени да потърсят „правилните хора“ в администрацията. В този момент някак си им се казва, че могат да строят, без да се притесняват, и започват да строят. В някои от случаите се строи и върху земеделска земя – огромни халета, които се процедират като преместваеми постройки. Някои строежи са в нарушение на закона, други са абсолютно незаконни. Говорим за множество различни случаи“, добави общинският съветник.

„Благодарение на инженер Георгиев и неговите действия една малка част от тази практика беше спряна. Един от случаите е в Божурище, на булевард „Европа“, където са изградени огромни халета. За първи път бяха съставени констативни протоколи, с които се установява, че за тези обекти няма никакви строителни книжа. Всичко, което е построено там, е незаконно. Вместо да се запечата обектът, в районната администрация издават разрешение за строеж през септември, което е базирано на невярна фактология – все едно на мястото няма вече построени сгради. Тоест това е строителство само по документи. Подобен тип строителство представлява престъпление, защото се фалшифицират документи“, каза още Деян Николов.

„Строителната омерта се спазва. Строителната мафия владее район „Връбница“ в лицето на кмета Румен Господинов, който получи прозвището „Светецът от Връбница“, по повд връзка със случая с „Баба Алино“. Оказа се, че господин Господинов е създал работна група, която да разследва нашите действия на обекта с колегата Боянов. Тоест господин Господинов все едно не е чул и не е видял, че има такъв случай. Аз съм работил в районната администрация от 25 октомври до 26 април – около шест месеца. През този период извършихме огромен обем работа и установихме 67 производства. Влизаме в един обект, а там има три халета и пет фургона, в които има техника. Земята е собственост на частен търговец. По принцип, за да може да се строи върху нея, тя трябва да бъде преотредена. След това се правят подробни устройствени планове, но се допускат редица пропуски, разрешават се комуникации и пътни връзки към булевард „Европа“ без законова основа. Първоначално е предвидено 40% застрояване и 40% озеленяване, след което главният архитект на района променя параметрите – прави ги на 60% застрояване и 30% озеленяване. Липсват законно изградени пътни връзки, въпреки което обектът работи“, коментира Иван Георгиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

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    15:38 09.07.2026

  • 2 На Ванката

    2 0 Отговор
    Дали ще му остани време да се занимава и с този казус .

    15:40 09.07.2026

  • 3 Мафията

    6 0 Отговор
    Всяка година милиарди 🫰милиярди от бюджета

    15:43 09.07.2026

  • 4 Факт

    6 0 Отговор
    То в БГ е така

    15:44 09.07.2026

  • 5 Джо

    6 0 Отговор
    Какво да кажем за Варна,Куб,Дънката,Златни пясъци,Тим,градът е руина и клоака.

    15:45 09.07.2026

  • 6 миме

    1 4 Отговор
    що ревете бе ,нали искахте целогодишно банани, на ви сега, поемайте грубо и дълбоко

    15:46 09.07.2026

  • 7 Цвете

    5 0 Отговор
    КАТО СЕ ЗНАЕ КОЙ Е КМЕТА НА " ВРЪБНИЦА " ( КАКВО ОТВРАТИТЕЛНО ИМЕ) ДА ГО РАЗПИТАТ И РАЗКАЖЕ, КОЙ,КАК И ЗАЩО Е ЗАПОЧНАЛ ОТНОВО СВОЕВОЛИЯ НА ТЕРЕН?! КУЧЕ ВЛАЧИ ,НО ТУК ДИРЯ ИМА И ДА Е ПРОСЛЕДЯТ.?

    15:49 09.07.2026

  • 8 Овчар

    0 1 Отговор
    Строителна мафия няма и никога не е имало и нищо не владее ...! Мафията в България са правителствата а рецептата е още от Иван Костов , но е остаряла рецепта и вече не е ефективна ..! Новото лечение ще скара много дружки и ще повлече към дъното неочаквани индивиди...! Известни артисти , писатели , учени..пълна смрад..запъртъци много..!

    15:49 09.07.2026

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    КАТО СЕ ЗНАЕ КОЙ Е КМЕТА НА " ВРЪБНИЦА " ( КАКВО ОТВРАТИТЕЛНО ИМЕ) ДА ГО РАЗПИТАТ И РАЗКАЖЕ, КОЙ,КАК И ЗАЩО Е ЗАПОЧНАЛ ОТНОВО СВОЕВОЛИЯ НА ТЕРЕН?! КУЧЕ ВЛАЧИ ,НО ТУК ДИРЯ ИМА И ДА Е ПРОСЛЕДЯТ.?

    15:50 09.07.2026

  • 10 гост

    2 0 Отговор
    каква Връбница, в кв. Младост построиха втора София, той ми говори за Връбница

    15:59 09.07.2026

  • 11 пепи

    3 0 Отговор
    много хора са свидетели, как в полето срещу къщите на Толева махала на главния път за Божурище изникнаха складове на Райт Клйининг, фирма свързана с бившите управляващи и занимаваща се с печелене на обществени поръчки за почистване на административни сгради. Схемата е, строят бз документи , отдават под наем, после узаконяват... В Божурище същите тия юнаци участват в стоеж на кооперации с 92 апартамента в съдружие с жената на кмета, която участва с 33% в Божур Билд... хич няма конфликт на интереси и криминални схеми... Решението е арест на виновните и събаряне на незаконните сгради за назидание на всички...

    16:05 09.07.2026

  • 12 мусалаТа

    2 0 Отговор
    в Гърция, района на Ситония за много по-малки нарушения заключиха архитекта и длъжностни лица, всичко минава тотални проверки и багерите при най-малкото отклонение са там и бутат. Тука се обясняват как тия сгради не били много незаконни нищо , че били построени две години преди да им се издадат строителни разрешения... Докато няма осъдени и реално лежащи по затворите кметове , архитекти , чиновници и инвеститори оправия няма да имаме и от ден на ден се превръщаме в джунгла

    16:12 09.07.2026

  • 13 С две думи,

    0 0 Отговор
    няма държава.И във всичко е така.

    16:26 09.07.2026

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